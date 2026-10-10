Δείτε τα highlights της νίκης του Περιστερίου κόντρα στον Ηρακλή.

Το Περιστέρι έκανε το 2/2 στην GBL, επικρατώντας του Ηρακλή με 91-89.

Φοβερή εμφάνιση από τον Τάι Νίκολς, που πέτυχε 33 πόντους, ενώ cluch τρίποντο σημείωσε ο Παπαδάκης στο φινάλε, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.