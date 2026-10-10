Περιστέρι - Ηρακλής 91-89: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τα highlights της νίκης του Περιστερίου κόντρα στον Ηρακλή.
Το Περιστέρι έκανε το 2/2 στην GBL, επικρατώντας του Ηρακλή με 91-89.
Φοβερή εμφάνιση από τον Τάι Νίκολς, που πέτυχε 33 πόντους, ενώ cluch τρίποντο σημείωσε ο Παπαδάκης στο φινάλε, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi
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