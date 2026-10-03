Γκαρμπαχόσα: «Η FIBA δεν έχει συζητήσει με NBA και EuroLeague»

Ο Χόρχε Γκαρμπαχόσα τόνισε ότι η FIBA δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε EuroLeague και NBA.

Μεγάλη κουβέντα γίνεται σχετικά με το πρότζεκτ του NBA στην Ευρώπη, αλλά και το γεγονός ότι πιθανότατα θα γίνει κάποια πρόταση στη EuroLeague για συνεργασία, μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο πρόεδρος της FIBA, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, δήλωσε ότι η παγκόσμια ομοσπονδία μπάσκετ, δεν έχει μπει στις συζητήσεις, αν και όλοι θέλουν, μία κοινή, τριμερή συμφωνία.

Όσα είπε ο Γκαρμπαχόσα

«Δεν είμαστε μέρος της συζήτησης. Είναι μία διαπραγμάτευση μεταξύ τους, αλλά ως FIBA και FIBA Europe, τους είχαμε προσκαλέσει στο Σπίτι του Μπάσκετ στην Ελβετία. Φυσικά, θέλουμε πάντα να είμαστε μέρος της λύσης, ποτέ του προβλήματος.

.Όσον αφορά τη EuroLeague, παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις. Φυσικά, νομίζω ότι όλοι είναι στην ίδια σελίδα. Όλοι θέλουν μία κοινή, τριμερή συμφωνία. Θα ήταν το καλύτερο,αν είναι εφικτό».

Για το πώς μπήκε το NBA στην κουβέντα: «Για να θέσουμε κάποιο πλαίσιο, διαπραγματευόμαστε με την EuroLeague τα τελευταία δύο χρόνια με τρεις διαφορετικούς διευθύνοντες συμβούλους, με σκοπό να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια σταθερή και κατανοητή πυραμίδα διοργανώσεων στην Ευρώπη που θα ωφελεί όλους τους συλλόγους στην Ευρώπη, όχι μόνο λίγους, και θα προστατεύει τα πρωταθλήματα, τις εθνικές ομοσπονδίες και το ημερολόγιο των εθνικών ομάδων. Στη συνέχεια, για πολλούς λόγους, το NBA παρενέβη.

Και κατανοούν και σέβονται απόλυτα, εξαρχής, τις αξίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μπάσκετ στην ήπειρό μας, στην περιοχή μας. Αυτό είναι, λοιπόν, που καθιστά τη σχέση μας με το NBA τόσο στενή — όχι μόνο για αυτόν τον λόγο, αλλά κυρίως κατά τους τελευταίους μήνες».