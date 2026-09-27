Διαβάστε όσα είπε ο Αντρέα Τρινκιέρι στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει το εμπόδιο του ΠΑΟΚ με 101-96 και κατέκτησε το Stoiximan Super Cup για τη σεζόν 2026-2027, το οποίο είναι και το πέμπτο συνεχόμενο της ιστορίας του.

Οι Θεσσαλονικείς ήταν ανταγωνιστικοί ειδικά στο φινάλε της αναμέτρησης με τον Αντρέα Τρινκιέρι να τοποθετείται για την εικόνα της ομάδας.

Αναλυτικά

«Δεν υπάρχουν πολλά που μπορώ να προσθέσω. Παλέψαμε, δώσαμε τα πάντα. Είναι δύσκολο για εμάς, είμαστε νέα ομάδα, ο Ολυμπιακός είναι ο ίδιος από τον… δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Μερικά εύσημα πάνε και στον Ολυμπιακό, μέτρησε τουλάχιστον οκτώ σπουδαία καλάθια βασισμένα στο ταλέντο. Είναι οι πρωταθλητές Ευρώπης και χάσαμε για ένα σουτ. Ένα σουτ. Η ομάδα μου, οι παίκτες μου, όλος ο οργανισμός, κάναμε τεράστια βήματα για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτό το επίπεδο. Η νίκη είναι νίκη, η ήττα είναι ήττα. Είναι ήττα που πονάει, αλλά σε αυτό το σημείο της σεζόν δεν μπορώ να ζητήσω πολλά περισσότερα από τους παίκτες μου. Ίσως να εκτελούμε καλύτερα αλλά είναι μία ομάδα που έχει συνηθίσει τέτοια ματς, πολύ physical.

Από την άλλη, δεν κάναμε καλή δουλειά στο να καταλάβουμε τι σφύριζαν οι διαιτητές. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι, να καταλάβουμε πού πάνε το παιχνίδι οι διαιτητές. Έχω 5/6 challenges σε δύο ματς, καλό σκορ. Πρέπει να καταλάβω πολλά πράγματα. Ήταν θερμή υποδοχή για εμένα σε αυτή την λίγκα. Θα μελετήσω και θα είμαι καλύτερος στο να καταλαβαίνω πού πηγαίνει η διαιτησία το ματς».

Για την έλλειψη ενέργειας: «Είναι μία από τις εξηγήσεις. Αλλά δεν μου αρέσουν οι εξηγήσεις, οι δικαιολογίες. Μου αρέσει να βρίσκουμε στο τέλος την ενέργεια που χρειαζόμαστε για να παίξουμε. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε την απαραίτητη ενέργεια. Στο δεύτερο δώσαμε τα πάντα, τα πάντα. Δεν μας έμεινε τίποτα. Οπότε, είμαι περήφανος για τους παίκτες μου».

Για τις προσδοκίες: «Ήρθα στον ΠΑΟΚ γνωρίζοντας ότι δεν πρέπει να ανεβάσω ένα επίπεδο την ομάδα, πρέπει να ανεβάσω 2-3 επίπεδα τα πάντα. Επειδή η διαφορά ήταν και παραμένει μεγάλη. Με ρωτάς αν πρέπει να δουλέψω τις τελευταίες κατοχές… Ξέρεις πόσα πράγματα έχω στην λίστα μου που θέλω να δουλέψω; Θα πάω σπίτι με πολλά πράγματα που έχω να κάνω, αλλά οι παίκτες μου παίζουν για τον ΠΑΟΚ, όχι για τον εαυτό τους. Χθες και σήμερα επιστρέψαμε. Χθες κερδίσαμε, σήμερα παραλίγο να κερδίσουμε. Το παραλίγο δεν είναι νίκη αλλά είναι αρκετά κοντά. Θέλω να χτίσω στην κουλτούρα και το πνεύμα που έχουμε. Αγαπάω το ποιοτικό μπάσκετ και σε κάποια σημεία απέχουμε από αυτό. Όμως, η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία νύχτα».

Για το αν σκέφτεται να προχωρήσει σε αλλαγές στο ρόστερ: «Θες να με ρωτήσεις για τον καιρό; Ήταν... σκατά. Καταλαβαίνω ότι δεν δείχνετε έλεος. Το αποδέχομαι. Μόλις έχασα έναν τελικό. Δεν μπορώ να σκεφτώ για αυτό. Στο τέλος της ημέρας είμαι άνθρωπος, όπως και οι παίκτες μου. Κάνεις τη δουλειά σου, το σέβομαι. Αλλά έχω ακόμα την πικρή γεύση. Θα συγκεντρωθώ στους παίκτες μου έχω. Ο οργανισμός δουλεύει σε αυτά που έχει να κάνει. Πρέπει να είμαι καλύτερος, γιατί χάσαμε, οπότε είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό.

Στη συνέχεια ρώτησε τη γνώμη της δημοσιογράφου για τη διαιτησία με την ίδια να απαντάει ότι ο ΠΑΟΚ είχε λόγους να διαμαρτύρεται: «Να σε ρωτήσω κάτι; Προσπαθώ να καταλάβω μερικά πράγματα και έχεις περισσότερη εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πώς είδες την διαιτησία σήμερα; Γιατί δεν έχω καθαρή εικόνα. Ήσουν καλύτερη από εμένα απόψε, μου έδωσε μία απάντηση. Ευχαριστώ πολύ».