Μπαρτζώκας: «Τι να εγκλιματιστεί ο Μοντέρο...»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την κατάκτηση του Super Cup από τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 101-96 στον τελικό του Stoiximan Super Cup στο Περιστέρι και κατέκτησε το τρόπαιο για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της ομάδας του μίλησε για την εικόνα των Πειραιωτών. ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Γιαν Μοντέρο.

Aναλυτικά

««Προφανώς είναι νωρίς στη χρονιά. Δεν ήμασταν συμπαγείς αμυντικά σε όλο το παιχνίδι. Είχαμε τη διαφορά κοντά στους 20 πόντους και πρέπει να μάθουμε να ελέγχουμε καλύτερα τέτοιες καταστάσεις. Εκτός από το ταλέντο, σκοράραμε με παίκτες που δεν έχουν ακόμη ποσοστά. Το μομέντουμ στο τέλος δεν ήταν υπέρ μας και δεν διαχειριστήκαμε το ματς όπως έπρεπε.

Ήταν μία ακόμη κατάκτηση τίτλου. Ο Ολυμπιακός πρέπει, αν κερδίζει, να κερδίζει τίτλους.

Εμείς έχουμε περιορισμένο ρόστερ όσον αφορά τους ψηλούς, γι' αυτό και πήγαμε σε κάποια δοκιμαστικά σχήματα. Για αρκετή ώρα παίξαμε στο "5" με τον Εντάιγ και δεν μπορέσαμε να ξεκουράσουμε τους άλλους. Όμως, το γεγονός ότι βάλαμε 101 πόντους αυτή την εποχή δείχνει ότι έχουμε μεγάλη ικανότητα».

Για τον Μοντέρο: «Τι να εγκληματιστεί... Εδώ ελέγχει την ομάδα πλήρως. Οι καλοί παίκτες δεν χρειάζονται εγκλιματισμό ούτε χρόνο προσαρμογής».