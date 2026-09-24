Κύπελλο Ανδρών: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Β’ Φάσης

Η δεύτερη αγωνιστική της Β' Φάσης του Κυπέλλου Ανδρών με στόχο την πρόκριση στο UNICEF Trophy, ολοκληρώνεται σήμερα (24/09). Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής.

Η Β’ Φάση του Κυπέλλου Ανδρών, που θα αναδείξει τις ομάδες, οι οποίες θα προκριθούν στο UNICEF Trophy, με το Final 4 να διεξάγεται το διήμερο 19-20 Δεκεμβρίου 2026, και τη 2η αγωνιστική να ολοκληρώνεται σήμερα (24/9), ώστε να ολοκληρωθεί το «παζλ» της τετράδας το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου.

Τα Μέγαρα ONEX BC, το Λαύριο – Αφοί Λιοσάτου, η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, ο Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή, ο Πανιώνιος Cosmorama Travel και ο Πρωτέας Βούλας βρίσκονται ήδη στην οκτάδα πριν από το UNICEF Trophy, με τους νικητές των ζευγαριών ΑΟ Παλαιού Φαλήρου-ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου και Ιωνικός Νικαίας-Kerakoll ΑΓΕΧ να ολοκληρώνουν το σκηνικό.

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Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Β’ Φάσης είναι το εξής:

26/09/26 ΛΑΥΡΙΟΥ 17.00 ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

26/09/26 ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 17.00 ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890 – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

27/09/26 17.00 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ/ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ (24/10)

27/09/26 17.00 ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΝΙΚΗΤΗΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ/ΑΓΕΧ (24/10)

Ο δρόμος μέχρι το UNICEF Trophy

Η εναρκτήρια ημερομηνία, στην Α’ Φάση και στην 1η αγωνιστική, είναι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή των σωματείων της National League 1 και της National League 2.

Με την έναρξη της Β’ Φάσης, το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου 2026, θα αρχίσουν να μπαίνουν στη διαδικασία και τα σωματεία της Elite League. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου, όταν και θα διαμορφωθούν τα ζευγάρια του Final 4 στο UNICEF Trophy, που θα διεξαχθεί το διήμερο 19-20 Δεκεμβρίου 2026, με την κλήρωση για αυτή την φάση να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ και η έδρα θα γίνει γνωστή αργότερα.