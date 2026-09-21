Κύπελλο Ανδρών UNICEF Trophy: Το πρόγραμμα των αγώνων

Newsroom
Κύπελλο Ανδρών UNICEF Trophy: Το πρόγραμμα των αγώνων

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων για την 2η αγωνιστική της Β' Φάσης του Κυπέλλου Ανδρών

Αντίστροφα μετράμε για την έναρξη της 2ης αγωνιστικής της Β' Φάσης του Κυπέλλου Ανδρών Unicef Trophy. Στις 23 Σεπτέμβρη το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις, ενώ μια μέρα μετά το Π. Φάληρο παίζει με την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου.

Aναλυτικά

Το Κύπελλο Ανδρών UNICEF Trophy συνεχίζεται με την 2η αγωνιστική της Β’ Φάσης.

Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων:

23/9

 

Πανελληνίου 18.30 Πανελλήνιος-Πανιώνιος Cosmorama Travel

Αγ. Δημητρίου (Ν) 19.00 Κρόνος BC Plasis-Μέγαρα ΟΝΕΧ BC

Μ. Τσικίνας 17.45 ΧΑΝΘ-ΑΣΑ Αναγέννηση

Ήλιδας 17.00 Κόροιβος-Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

Διαβατών 17.00 Ιωνικός Ιων.-Πρωτέας Βούλας

24/9

Σοφία Μπεφόν 17.00 Π. Φάληρο-ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου

*Σε εκκρεμότητα βρίσκεται ο αγώνας του Ιωνικού Νίκαιας, καθώς ο αντίπαλος θα προκύψει από τον αγώνα του Σπόρτιγκ-Kerakoll ΑΓΕΧ (21/9, 19.00).

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ Τελευταία Νέα