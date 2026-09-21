Κύπελλο Ανδρών UNICEF Trophy: Το πρόγραμμα των αγώνων
Αντίστροφα μετράμε για την έναρξη της 2ης αγωνιστικής της Β' Φάσης του Κυπέλλου Ανδρών Unicef Trophy. Στις 23 Σεπτέμβρη το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις, ενώ μια μέρα μετά το Π. Φάληρο παίζει με την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου.
Aναλυτικά
Το Κύπελλο Ανδρών UNICEF Trophy συνεχίζεται με την 2η αγωνιστική της Β’ Φάσης.
Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων:
23/9
Πανελληνίου 18.30 Πανελλήνιος-Πανιώνιος Cosmorama Travel
Αγ. Δημητρίου (Ν) 19.00 Κρόνος BC Plasis-Μέγαρα ΟΝΕΧ BC
Μ. Τσικίνας 17.45 ΧΑΝΘ-ΑΣΑ Αναγέννηση
Ήλιδας 17.00 Κόροιβος-Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή
Διαβατών 17.00 Ιωνικός Ιων.-Πρωτέας Βούλας
24/9
Σοφία Μπεφόν 17.00 Π. Φάληρο-ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου
*Σε εκκρεμότητα βρίσκεται ο αγώνας του Ιωνικού Νίκαιας, καθώς ο αντίπαλος θα προκύψει από τον αγώνα του Σπόρτιγκ-Kerakoll ΑΓΕΧ (21/9, 19.00).
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