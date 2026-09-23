EuroCup Women: Βαριά εντός έδρας ήττα του Πρωτέα Βούλας από τη Ράμλα

Παναγιώτης Ραμαντάνης
EuroCup Women: Βαριά εντός έδρας ήττα του Πρωτέα Βούλας από τη Ράμλα

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Ο Πρωτέας Βούλας δεν κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα του κόντρα στην Ελιτζούρ Ράμλα και γνώρισε την εντός έδρας ήττα με 79-44 για τα προκριματικά του EuroCup Women.

Δύσκολο βράδυ για τον Πρωτέα Βούλας. Υποδέχθηκε την Ελιτζούρ Ράμλα για τα προκριματικά του EuroCup Women και γνώρισε τη βαριά εντός έδρας ήττα με 79-44.

Πλέον τα πράγματα γίνονται πολύ ζόρικα για την ομάδα του coach Κωνσταντόπουλου, καθώς στη ρεβάνς, θα πρέπει να πάρει τη νίκη με 36 πόντους διαφορά, προκειμένου να προκριθεί.

Δεκάλεπτα: 10-25, 22-47, 36-62, 44-79

Πρωτέας Βούλας (Κωνσταντόπουλος): Πέρι 12, Ποϊντέξτερ 8 (1), Κελεμένη 3 (1), Πολυμένη 10 (2), Νούνιεζ 2, Γρηγοροπούλου 6, Τουμπανιάρη 2, Σακεβίτσιουτε 1

 

Ελιτζούρ Ράμλα (Ίνμπαρ): Έισνερ 6 (2), Τιρός 9 (1), Κράκερ 14 (1), Χέρμπερτ 10 (1), Τόμας 14, Ρινάτ 10 (2), Ράμπερ 14 (1)

@Photo credits: eurokinissi
     

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