Στη «μάχη» των προκριματικών της EuroLeague Women, ρίχνεται απόψε (23/09, 21:30) ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Εμλάτ Κονούτ.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ με νίκη παίρνει την πρόκριση για τον τελικό των προκριματικών, εκεί όπου αν περάσει θα παίξει με τη Ζιρόνα για μια θέση στους ομίλους της EuroLeague.

Σε περίπτωση ήττας από την Εμλάτ Κονούτ, θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι από τους ομίλους του EuroCup Women.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 21:30 και το ματς θα μεταδοθεί ζωντανά από κανάλι της EuroLeague Women στο Youtube.





Όσον αφορά το EuroCup Women, ο Πρωτέας Βούλας αντιμετωπίσει την Ελτζούρ Ραμλά (23/09, 20:30) στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια που θα γίνουν και χρειάζεται τη νίκη, προκειμένου να κάνει το βήμα για την πρόκριση στους ομίλους της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 20:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι της FIBA στο Youtube.





PHOTO CREDITS: Eurokinisi

