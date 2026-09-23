Λούκιτς: «Το πρωτάθλημα ξεκινά και κερδίσαμε το τζακ ποτ, θα παίξουμε το πρώτο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό...»

Ο Ζόραν Λούκιτς πραγματοποίησε δηλώσεις αμέσως μετά τη νίκη του Ηρακλή επί της Μυκόνου και εξέφρασε την ικανοποίηση του από την εμφάνιση της ομάδας του.

Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης του Ηρακλή με τη Μύκονο, ο Ζόραν Λούκιτς στις δηλώσεις του, ήταν ευχαριστημένος από την εμφάνιση της ομάδας του.

Ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε στη αναμέτρηση με τη νησιωτική ομάδα, ενώ απάντησε και για το πόσο έτοιμος θα είναι ο Ηρακλής στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζόραν Λούκιτς:

«Μπορώ να είμαι ικανοποιημένος από το πρώτο δεκάλεπτο και τις αποφάσεις που πήραμε. Η ομάδα προσπαθεί να προσαρμοστεί στον τρόπο παιχνιδιού μας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς, γιατί θέλουμε να προετοιμαστούμε ώστε να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Στο δεύτερο και το τρίτο δεκάλεπτο δεν παίξαμε όπως θα ήθελα, όμως στην τέταρτη περίοδο βρήκαμε τις λύσεις που χρειαζόμασταν και τον τρόπο να τους “τιμωρήσουμε”. Είμαι πολύ χαρούμενος για τα παιδιά. Παίξαμε τρία παιχνίδια σε τέσσερις ημέρες και αυτό δεν είναι εύκολο. Όπως τους είπα και στα αποδυτήρια, “δεν κλαίμε”. Είμαστε επαγγελματίες και αυτή η σεζόν θα είναι πολύ δύσκολη για όλους. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό».

Για το τελευταίο φιλικό με τον Κολοσσό: «Έχουμε ακόμη ένα παιχνίδι απέναντι στον Κολοσσό. Δεν προετοιμάσαμε κάτι συγκεκριμένο για τον αγώνα με τη Μύκονο. Θέλαμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Θα δούμε…

Για εμάς είναι απλώς φιλικά παιχνίδια. Θέλουμε να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται μετά από αυτά τα τρία παιχνίδια. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε κάποιες λεπτομέρειες και σε συγκεκριμένες καταστάσεις που πρέπει να διορθώσουμε».

Για το πόσο έτοιμος θα είναι ο Ηρακλής για το πρώτο επίσημο παιχνίδι: «Δεν υπάρχει το “είσαι έτοιμος ή δεν είσαι έτοιμος”. Το πρωτάθλημα ξεκινά και κερδίσαμε το τζακ ποτ, αφού θα παίξουμε στην έδρα μας το πρώτο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό. Να κλάψουμε; Να ζητήσουμε από τον κόουτς Μπαρτζώκα να μην παίξουν δυνατά;

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό. Ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουμε τους πρωταθλητές της Ευρωλίγκας, την καλύτερη ομάδα της περσινής σεζόν. Επομένως, πρέπει να κάνουμε λιγότερα λάθη σε κάποιες λεπτομέρειες και να πάμε για το ξεκίνημα. Μετά από αυτό θα δούμε».

Για τις διαφορές σε σχέση με την περσινή σεζόν: «Είναι δύσκολο να συγκρίνεις, γιατί ήταν η πρώτη φορά στην προπονητική μου καριέρα που ανέλαβα μια ομάδα στη διάρκεια της σεζόν. Ήταν κάτι ιδιαίτερο, για το οποίο δεν θέλω να μιλάω πολύ, ακόμη και τώρα. Δεν είναι εύκολο για έναν προπονητή.

Τώρα, σιγά-σιγά, “χτίζουμε” ένα σύστημα. Πρώτα απ’ όλα, “χτίζουμε” χημεία με βάση τον χαρακτήρα των παιδιών, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ένας συνεργάτης μου έχει πει ότι στη δουλειά μας μπορούμε να χάσουμε το ταλέντο των παικτών, αλλά δεν μπορούμε να χάσουμε τους χαρακτήρες τους. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και μπορεί να φέρει το αποτέλεσμα.

Επομένως, δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Είναι ο βασικός μας στόχος, μαζί με κάποιες μικρές μπασκετικές λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι το πρώτο δεκάλεπτο ήταν πολύ ενδιαφέρον για όλους. Θέλουμε να παίζουμε έτσι για περισσότερα λεπτά».

Για την προσαρμογή των Χόρτσλερ και Ντιαρά: «Υπάρχουν κάποια πράγματα που σίγουρα πρέπει να διορθώσουμε. Επομένως, προχωράμε βήμα-βήμα. Δεν είναι εύκολο. Συναντηθήκαμε για πρώτη φορά τον περασμένο μήνα, είμαστε μια καινούργια ομάδα και δουλεύουμε μαζί. Μόνο ο Τζον (Σίλας) ήταν εδώ και την προηγούμενη σεζόν.

Πρέπει να προχωρήσουμε βήμα-βήμα, αν και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και να καταλάβουμε ότι, για να ετοιμάσεις ένα γεύμα, μπορείς να το κάνεις σε 30 δευτερόλεπτα; Δεν είναι δικαιολογία, αλλά μέσα σε τέσσερις ημέρες δώσαμε δύο φιλικά παιχνίδια, χωρίς ουσιαστικά προετοιμασία.

Η αντίδραση της ομάδας μου στην τέταρτη περίοδο ήταν πολύ σωστή. Πήραμε σωστές αποφάσεις και γι’ αυτό είμαι χαρούμενος. Δεν είμαι χαρούμενος επειδή χάσαμε ένα δεκάλεπτο λόγω των αποφάσεων που πήραμε. Έπρεπε να είμαστε πιο γρήγοροι.

Αν θέλεις να το συγκρίνεις με κάποιες άλλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, δεν θα είμαστε χαρούμενοι με αυτό που έγινε».