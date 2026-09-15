Μαρούσι: «Αντιλαμβανόμαστε τον πανικό που έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες μας»

Η ΚΑΕ Αμαρουσίου εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας λόγο για τις καταγγελίες που έχουν γίνει, ενώ υπογράμμισε ότι «είμαστε έντιμοι και πεντακάθαροι».

Η ομάδα του Αμαρουσίου με σχετική ανακοίνωση τοποθετήθηκε αναφορικά με τις καταγγελίες που έχουν γίνει αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «Το "σύστημα" τρέμει και κατασκευάζει λάσπη και παραμυθάκια πιστεύοντας πως έτσι θα μας φοβίσουν και θα σταματήσουμε»

Η ανακοίνωση του Αμαρουσίου:

«Αντιλαμβανόμαστε τον πανικό που έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες μας. Καταγγελίες που έχουν ήδη δικαιωθεί. Το «σύστημα» τρέμει και κατασκευάζει λάσπη και παραμυθάκια πιστεύοντας πως έτσι θα μας φοβίσουν και θα σταματήσουμε. Είμαστε έντιμοι και πεντακάθαροι. Αυτοί; Μετά την ΕΕΑ, σύντομα θα το απαντήσει η Δικαιοσύνη.»