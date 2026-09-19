Όσμαν: «Στον ΠΑΟΚ έχω την ευκαιρία να είμαι ηγέτης»

Ο Τσέντι Όσμαν μίλησε για την επιλογή του να πάει στον ΠΑΟΚ, αλλά και τους στόχους που έχει με τη νέα του ομάδα.

Ο ΠΑΟΚ με ένα τρομερό τρίποντο του Φόστερ, πήρε τη νίκη επί της Παρτίζαν με 100-99 και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Απίστευτη εμφάνιση έκανε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος μετά το παιχνίδι, μίλησε στα σερβικά ΜΜΕ, για την απόφασή του να πάει στον ΠΑΟΚ.

Ο Όσμαν είπε

«Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι. Δεν ήταν εύκολο, αλλά μίλησα με τον προπονητή Τρινκιέρι, μίλησα με τον πρόεδρο και έδειξαν πραγματικά μια μεγάλη, μεγάλη επιθυμία για μένα και ότι με θέλουν σε αυτόν τον σύλλογο. Ο μεγαλύτερος στόχος τους είναι να βρεθούν στην Ευρωλίγκα, οπότε αυτό με προσέλκυσε πολύ. Συγκεκριμένα, έχω πολλή ελευθερία και έχω την ευκαιρία να είμαι ηγέτης στην ομάδα. Αυτό ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για μένα. Έδειξαν μεγάλη επιθυμία, οπότε αυτό επηρέασε πολύ και την απόφασή μου».

Για του στόχους με τον ΠΑΟΚ: «Νομίζω ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να μιλήσουμε γι' αυτό. Φυσικά, ο στόχος μας είναι η νίκη, αλλά προχωράμε παιχνίδι με παιχνίδι. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας», τόνισε και πρόσθεσε για την τελευταία φάση του αγώνα με την Παρτίζαν και την πάσα του Καλάθη. Του είπα κι εγώ ότι έχει τρελαθεί. Δηλαδή, να βλέπεις τον Μάρκους, ότι είναι τόσο μόνος στη γωνία... Πραγματικά, δεν μπορεί κάθε πλέι μέικερ να το κάνει αυτό».