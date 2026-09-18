Παπαπέτρου στο Gazz Floor για τον Γουόκαπ: «Οι δηλώσεις του ήταν... πυροσβεστική - Διατηρεί το δικαίωμα να παίξει στην Εθνική»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου τοποθετήθηκε στο «Gazz Floor by Novibet» για την κατάσταση του Τόμας Γουόκαπ αναφορικά με τις δηλώσεις του.

Το EuroLeague Super Cup βρίσκεται προ των πυλών με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Ντουμπάι BC με τον Τόμας Γουόκαπ να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Ο Τεξανός γκαρντ με ελληνικό διαβατήριο παραχώρησε δηλώσεις στα media και αναφέρθηκε σε όλα όσα συνέβησαν με τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου στο πλαίσιο της εκπομπής «Gazz Floor by Novibet» τοποθετήθηκε για την κατάσταση του Γουόκαπ, αλλά και για τα όσα ισχύουν με την Εθνική ομάδα.

Aναλυτικα

«Πυροσβεστική. Μπαίνει το πυροσβεστικό με τη μάνικα και σβήνει τη φωτιά. Ήταν λογικό, γιατί υπήρχαν αντιδράσεις για τη διαχείριση της κατάστασης. Δεν τίθεται θέμα για το τι έχει προσφέρει ο Γουόκαπ στον Ολυμπιακό, απλώς υπήρξε λάθος στην επικοινωνία. Το συναίσθημα του κόσμου δεν μπορείς να το ελέγξεις και το πώς αντιλαμβάνεται μια τέτοια κίνηση. Ότι θα έφευγε φαινόταν. Ο Γουόκαπ προσπάθησε να αποκαταστήσει αυτό το πράγμα και μένει να φανεί πώς θα το αντιμετωπίσει και ο κόσμος.

Ο κόσμος δεν το έχει εκλάβει ήρεμα, με τον τρόπο που έφυγε. Ο καθένας έχει την άποψή του. Η επιστροφή του Γουόκαπ στο ΣΕΦ δεν θα είναι το ίδιο χαρμόσυνη, θεωρώ.

Μιλάμε για έναν παίκτη που είχε συμβόλαιο και μόλις είχε κατακτήσει την EuroLeague με τον Ολυμπιακό. Καλώς ή κακώς, δεν πήγε ούτε στην πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Δηλαδή, προσπάθησε να φύγει ενώ είχε συμβόλαιο. Η ομάδα δεν ήθελε να τον διώξει. Το κομμάτι που πονάει είναι ο χειρισμός και το γεγονός ότι ο παίκτης ήταν υπό συμβόλαιο.

Μιλάμε για έναν παίκτη με ελληνικό διαβατήριο. Είναι Έλληνας, μπορεί να βοηθήσει, διατηρεί το δικαίωμα και πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος. Υπάρχουν κρίσιμα «παράθυρα» στην πορεία. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει στην Εθνική. Δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι διαθέσιμοι».