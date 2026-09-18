Παναθηναϊκός: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Γούναρη
Τη θλίψη στον οργανισμό του Παναθηναϊκού σκόρπισε η είδηση του θανάτου το ιστορικού προέδρου της ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π Δημήτρη Γούναρη. Ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με τους «πρασίνους».
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω ανακοίνωσης, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της, για την απώλεια του Δημήτρη Γούναρη.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Δημήτρη Γούναρη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Πανελλαδικής Λέσχης Φίλων Παναθηναϊκού (ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π.) από το 1981.
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».
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