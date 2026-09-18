Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Δημήτρη Γούναρη.

Τη θλίψη στον οργανισμό του Παναθηναϊκού σκόρπισε η είδηση του θανάτου το ιστορικού προέδρου της ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π Δημήτρη Γούναρη. Ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με τους «πρασίνους».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω ανακοίνωσης, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της, για την απώλεια του Δημήτρη Γούναρη.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Δημήτρη Γούναρη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Πανελλαδικής Λέσχης Φίλων Παναθηναϊκού (ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π.) από το 1981.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».