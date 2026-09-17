Τσαρτσαρής: «Μεγαλύτερο το κίνητρο στο φετινό Rising Stars»

Ο Κώστας Τσαρτσαρής φιλοξενήθηκε στο WEB Radio της ΕΟΚ και μίλησε για τα αναβαθμισμένα τουρνουά Rising Stars και Gen A Stars, τις καινοτομίες των δύο διοργανώσεων.

Μιλώντας στο WEB Radio της ΕΟΚ, ο Κώστας Τσαρτσαρής μίλησε για τα αναβαθμισμένα τουρνουά Rising Stars και Gen A Stars, τις καινοτομίες των δύο διοργανώσεων και τη μεγάλη συμμετοχή από όλη την Ελλάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Τσαρτσαρής:

Για τα τουρνουά Rising Stars και Gen A Stars: «Αρχικά, να πω πως το Gen A Stars αλλάζει ονομασία, γίνεται ένα rebranding και μετατρέπεται και αυτό σε “Rising Stars U16”. Στην ουσία, θα έχουμε κοινή ονομασία, απλά θ’ αλλάζει η ηλικία. Από ‘κει και πέρα, αλλάζει το ύφος και ο τρόπος διεξαγωγής των Rising Stars. Πρώτα απ’ όλα συνδέεται άμεσα με το πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Παύει να είναι ένα τουρνουά, γίνεται και αυτό ένα πρωτάθλημα, γιατί στο πρωτάθλημα κάθε νίκη παίζει ρόλο. Δεν είναι μόνο ο αναπτυξιακός χαρακτήρας, αλλά κάθε νίκη ή ήττα μετράει στην τελική έκβαση του πρωταθλήματος. Άρα, όλα τα παιχνίδια, από την πρώτη στιγμή, θα είναι πάρα πολύ σημαντικά, όπως και η προκριματική φάση, που έχει ξεκινήσει εδώ και τρεις εβδομάδες. Όλες οι ομάδες που συμμετέχουν παίρνουν πολύ σοβαρά τον ρόλο τους και τη σημασία αυτής της προκριματικής φάσης, γιατί η 1η θέση του Rising Stars, της κανονικής περιόδου, οδηγεί στην τελική φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος».

Για την αλλαγή στη σύνθεση των ομάδων στο Rising Stars: «Μια άλλη διαφορά που έχουμε φέτος σε σχέση με πέρυσι αφορά τους εφήβους. Έχουμε 12 ομάδες, εκ των οποίων ούτε μια ξένη, δεν υπάρχουν guests πλέον, άρα έχουμε 12 ελληνικές ομάδες που θα πάρουν μέρος. Μέσω της διαδικασίας των προκριματικών θα μπουν επτά ομάδες, στη συνέχεια θα μπουν άλλες τέσσερις μέσω ranking και, τέλος, έχουμε και τη μία μεικτή ομάδα, η οποία συνεχίζει να υπάρχει και την πιστεύουμε πάρα πολύ. Αυτή θα απαρτίζεται από μια δωδεκάδα σωματείων που δεν κατάφεραν να περάσουν στην τελική φάση.

Είναι πολύ σημαντικό να διατηρούμε τον αναπτυξιακό χαρακτήρα και να δίνουμε τη δυνατότητα σε παιδιά ν’ αγωνιστούν σε κάτι τέτοιο, που δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μέσω των συλλόγων τους».

Για το ανανεωμένο Rising Stars U16: «Το ίδιο με το εφηβικό θα ισχύσει και στο U16. Πέρυσι, αν θυμάστε, ήταν εννέα σύλλογοι, φέτος θα ισχύσει ότι και στην παραπάνω κατηγορία, δηλαδή πάμε στους 11 συλλόγους και τη μία μεικτή, δηλαδή 12 στο σύνολο. Έτσι, λοιπόν, έχουμε καθαρό ελληνικό στοιχείο όσον αφορά την προέλευση των ομάδων. Οι περισσότερες ομάδες παίρνουν μέρος θέλοντας να διεκδικήσουν θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, αλλά ας δώσουμε λίγο έμφαση και στον αναπτυξιακό χαρακτήρα αυτού του πρωταθλήματος, γιατί έτσι ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια, με έναν αναπτυξιακό χαρακτήρα και τη δυνατότητα να δώσουμε παιχνίδια υψηλού επιπέδου σ’ αυτές τις ομάδες και σ’ αυτά τα παιδια.

Οι ομάδες μέσω αυτής της διαδικασίας έχουν γίνει σοφότερες, ενώ για εμάς είναι ένα εξαιρετικό “εργαλείο” για να μπορούμε να δούμε αυτούς τους αθλητές ν’ αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο για να έχουμε μια πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη εικόνα όταν φτάνει η ώρα των κλήσεων των εθνικών ομάδων. Το ίδιο ισχύει φυσικά και στο U16. Είναι ένα μεγαλεπύβολο και πρωτοπόρο σχέδιο, το οποίο το έχουν “αγκαλιάσει” οι ομάδες. Φυσικά, δε μπορούν να λάβουν όλες μέρος, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι δεν έχουν την δυνατότητα να φτάσουν εκεί, αλλά είναι πραγματικά μεγάλος ο αριθμός αυτών που παίρνουν μέρος σε αυτή την προκριματική φάση».

Για τις μεικτές ομάδες και πώς αυτές θα απαρτίζονται: «Υπάρχουν παιδιά τα οποία προφανώς μπορούν να απαρτίζουν αυτές τις ομάδες. Στην πρώτη χρονιά που έγινε αυτό το εγχείρημα, ήταν πολύ μεγάλος ο όγκος των παιδιών και υπήρχε ένα πρόβλημα με κάποιες ομάδες που ζητούσαμε κάποια παιδιά τα οποία αγωνίζονταν στις ανδρικές ομάδες, οπότε το τμήμα πρωταθλημάτων “πάτησε πόδι” και πολύ δίκαια. Έτσι, πήγαμε στη λύση μιας ομάδας, καλύπτοντας παράλληλα την ανάγκη αυτή και βλέποντας πολλά παιδιά, γιατί δεν είναι σταθερά δώδεκα παίκτες, κάθε αγωνιστική έχουμε διαφορετικούς».

Για τον λόγο ύπαρξης των προκριματικών: «Ακούω προτάσεις ότι “γιατί δεν πάμε κατευθείαν σε έναν όμιλο; Θεωρητικά ξέρουμε ποιες είναι οι καλύτερες ομάδες”… Αρχικά, δεν ξέρουμε ποιες είναι οι καλύτερες ομάδες, επίσης θα είναι πάρα πολύ άδικο για τις υπόλοιπες, οπότε η προκριματική φάση είναι ό,τι πιο δίκαιο μπορεί να γίνει. Επειδή ξέρουμε πολύ καλά ότι κάθε σεζόν είναι διαφορετική, μιας και φεύγουν κάποια παιδιά και πάνε στο επόμενο στάδιο, αλλάζοντας πάρα πολλά πράγματα, δίνουμε έτσι τη δυνατότητα σε ομάδες που είναι σταθερά ψηλά στο ranking της Ομοσπονδίας, οι οποίες όντως κάθε χρόνο δίνουν το παρών στις τελικές φάσης και ξέρουμε ότι κάθε χρόνο κάνουν την προσπάθειά τους πολύ σοβαρά, να δίνουν το παρών.

Από ‘κει και πέρα, οι υπόλοιπες ομάδες δε μπορούν να πάνε με απευθείας ανάθεση, δεν είμαστε τέτοια Ομοσπονδία και τέτοια διοίκηση, θέλουμε να δίνουμε το δικαίωμα, με διαφάνεια, σε όλα τα σωματεία και ας είναι λιγάκι δύσκολο για τις ομάδες μαζευτούν λιγάκι πιο νωρίς από το κανονικό. Παρ’ όλα αυτά, όμως, σημασία έχει ότι στο τέλος της ημέρας όλα αυτά τα παιδιά θα προσπαθήσουν για κάτι καλό και αν δεν τα καταφέρουν θα έχουν πάρει μια εμπειρία έχοντας κερδίσει αρκετά πράγματα».

Για το βασικό σκεπτικό πίσω από τις αλλαγές του Rising Stars: «Μέχρι τώρα στο Rising Stars βλέπαμε ότι οι ομάδες πάλευαν πραγματικά για να το κατακτήσουν, υπήρχε πολύ μεγάλη ανταγωνιστικότητα. Πολλές φορές έπρεπε να επέμβουμε ώστε να ηρεμήσουμε τους τόνους και να τους πούμε ότι δε χρειάζεται να περάσουμε τη γραμμή. Πρέπει να στοχεύουμε λιγάκι περισσότερο στο αναπτυξιακό κομμάτι.

Έτσι, επειδή είδαμε ότι δεν πρόκειται ν’ αλλάξει ο ανταγωνισμός, ο οποίος ήταν στον υψηλότερο βαθμό μιας και έχουμε το 90% των καλύτερων ομάδων της χώρας, αποφασίσαμε να δώσουμε ένα επιπλέον κίνητρο μέσω αυτού του πρωταθλήματος, για να προσφέρουμε και κάτι έξτρα στο ίδιο το πρωτάθλημα, ο 1ος, δηλαδή, να πηγαίνει κατευθείαν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Βέβαια, η απόφαση βγήκε κάνοντας έναν σχεδιασμό ταυτόχρονο για τον νέο πανελλήνιο πρωτάθλημα, δηλαδή να μην πάρουμε μια θέση από μια επαρχιακή ομάδα για να βάλουμε πάλι μια μεγάλη, ενδεχομένως του κέντρου, γι’ αυτό και αυξήσαμε τις ομάδες από τις οκτώ στις δώδεκα. Άρα, μπαίνει η ομάδα του Rising Stars και επιπλέον δίνουμε δύο επιπλέον θέσεις σε ομάδες της επαρχίας».

Για το W Rising Stars U16: «Δεν πρέπει να ξεχάσουμε και τον τομέα των κοριτσιών, όπου το W Rising Stars δεν αφορά πλέον τις νεανίδες, αλλά τις κορασίδες. Πήγαμε μια ηλικία κάτω για τον λόγο ότι στις νεάνιδες αγωνίζονταν πάρα πολλές κορασίδες. Έτσι, λοιπόν, αποφασίστηκε να πάμε ένα τμήμα κάτω με σκοπό αυτά τα κορίτσια να έχουν την δυνατότητα να παίξουν περισσότερα παιχνίδια και παράλληλα να δούμε και κάποιες παγκορασίδες. Στις νεάνιδες, δε, φυσικά ισχύει το νέο σύστημα πανελληνίων πρωταθλημάτων, απλά δε θα έχουμε απευθείας πρόκριση από ένα πρωτάθλημα σαν το Rising Stars».

Για την αλλαγή στο πανελλήνιο πρωτάθλημα: «Το πανελλήνιο πρωτάθλημα πλέον δε θα απαρτίζεται από οκτώ ομάδες όπως ξέραμε τα τελευταία χρόνια, αλλά γίνονται 12. Μ’ αυτήν τη μετατροπή δίνουμε τη δυνατότητα σε περισσότερους συλλόγους της χώρας να πάρουν μέρος στην τελική φάση. Διαθέτουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πανελλήνιο πρωτάθλημα, με πολλές ομάδες που κάνουν την προσπάθειά τους σε υψηλό επίπεδο αλλά και με άλλες οι οποίες με ρομαντισμό και σωστή διάθεση κάνουν την προσπάθειά τους για να φτάσουν σ’ αυτό το σημείο και να δείξουν τη δουλειά που κάνουν σε διοικητικό, προπονητικό και αγωνιστικό επίπεδο».

Για την προκριματική διαδικασία στην τελική φάση των πανελληνίων πρωταθλημάτων: «Συνεχίζουμε τα τοπικά πρωταθλήματα σε κάθε Ένωση και Τοπική Επιτροπή ως έχει. Μετά οι πρωταθλητές βορρά και νότου, όπως έχουν χωριστεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο και με μια διαδικασία όσον αφορά τα νησιά, όπου παίζουν πρώτα μεταξύ τους και ο νικητής προκρίνεται στο κομμάτι του νότου, μένουν οκτώ από βορρά και οκτώ από νότο. Αυτές οι ομάδες αναμετρώνται μεταξύ τους, ο 1ος με τον 8ο, όπου οι θέσεις πάνε βάσει του ranking των Ενώσεων. Από εκεί περνούν οι τέσσερις του βορρά και τέσσερις από νότου, σύνολο οκτώ.

Η φάση των 12 χωρίζεται σε τέσσερις ομίλους των τριών ομάδων. Επικεφαλής αυτών είναι στον έναν όμιλο ο πρωταθλητής ΕΣΚΑ, στον άλλον ο πρωταθλητής ΕΣΚΑΝΑ και στον τρίτο ο πρωταθλητής ΕΚΑΣΘ, με τυχαία σειρά, όπου είναι οι τρεις μεγαλύτερες και πολυπληθέστερες Ενώσεις στη χώρα. Έχουμε και τον 4ο όμιλο, όπου επικεφαλής μπαίνει ο πρωταθλητής του Rising Stars. Αν, όμως, αυτός είναι και πρωταθλητής μίας εκ των τριών μεγαλύτερων Ενώσεων, αντίστοιχα τη θέση του 1ου της ΕΣΚΑ την παίρνει ο δευτεραθλητής και στον προκριματικό πάει ο 3ος της ίδιας Ένωσης. Όλα αυτά περιγράφονται στις προκηρύξεις που είναι αναλυτικά αναρτημένες στο επίσημο site της Ομοσπονδίας. Έχουν αρκετή λεπτομέρεια. Ελπίζουμε να τις καλύψαμε όλες, γιατί όντως ήταν “σπαζοκεφαλιά” και ασχοληθήκαμε αρκετοί άνθρωποι αιρετούς μήνες με αυτό το κομμάτι».