Τσαρτσαρής στο GWomen: «Έχουμε και Ελληνίδες προπονήτριες σε υψηλό επίπεδο, ήρθε η ώρα να τούς δώσουμε θέση»

Ο Παναθηναϊκός έφτασε μία ανάσα κοντά σε μία τεράστια ανατροπή απέναντι στη Μερσίν, όμως δεν κατάφερε τελικά να πάρει τη νίκη και ηττήθηκε με 87-91 στο πρώτο ματς των προημιτελικών για το EuroCup Γυναικών.

Οι παίκτριες της Σελέν Ερντέμ για δεύτερη φορά αγωνίστηκαν στο «Telekom Center Athens» έχοντας στο πλευρό τους περισσότερους από 5.500 φιλάθλους, με μέλη από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός κι εμβληματικές φιγούρες του συλλόγου να δίνουν το «παρών» για να στηρίξουν την προσπάθεια των Πρασίνων.

Ανάμεσά τους, ο Κώστας Τσαρτσαρής, ο οποίος μίλησε στο GWomen για το μπάσκετ γυναικών και την απήχηση που έχει αρχίσει να έχει στον κόσμο, αλλά και για τις Ελληνίδες προπονήτριες και τις ευκαιρίες που θα πρέπει να πάρουν ακόμα και σε ανδρικές ομάδες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Τσαρτσαρής στο GWomen

Είδαμε για δεύτερη φορά ένα γεμάτο κόσμο γήπεδο για να στηρίξει τις παίκτριες του Παναθηναϊκού, πόσο σημαντικό είναι το να βλέπουμε αυτήν την εικόνα όχι μόνο για το μπάσκετ γυναικών, αλλά και για τον γυναικείο αθλητισμό γενικά.

«Προφανώς είναι πολύ σημαντικό, το μπάσκετ γυναικών δεν διαφέρει σε τίποτα από το μπάσκετ ανδρών είναι εξίσου θεαματικό και έχει το σασπένς, έχει τις ομορφιές του. Από κει και πέρα ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι πάντα κοντά σε όλα τα τμήματα, αλλά αυτό το γήπεδο δεν είναι εύκολο να γεμίσει. Γίνεται μία τεράστια προσπάθεια και από τη νέα διοίκηση του Ερασιτέχνη να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Ο κόσμος στήριξε αυτήν την προσπάθεια και την πολύ σημαντική πορεία που έχει κάνει μέχρι τώρα η ομάδα, δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα θέλαμε αλλά κάποιες ήττες είναι πιο διδακτικές από τις νίκες. Τα κορίτσια έδειξαν πάθος και προσπάθεια μέχρι το τέλος. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα και ίσως δούμε εκεί τη νίκη που θέλουμε».

Θα πρέπει οι ανδρικές ομάδες να παραχωρούν συχνότερα τα γήπεδά τους στις ομάδες γυναικών για να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο στην προβολή αυτών των αθλημάτων;

«Δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση, φοράμε το ίδιο σήμα και τα δύο τμήματα. Θα πρέπει από κοινού να τα μοιράζονται. Οι υποχρεώσεις κάθε τμήματος είναι διαφορετικές. Αυτά είναι και εσωτερικά ζητήματα, δεν μπορώ να πάρω θέση περισσότερο».

Έχουμε δει το φαινόμενο Σελέν Ερντέμ, υπάρχει χώρος και για άλλες γυναίκες προπονήτριες να πάρουν θέση σε κάποια ομάδα; Και γιατί όχι σε κάποια ανδρική;

«Φυσικά, άλλα αθλήματα το έχουν κάνει όυτως ή άλλως, γιατί όχι και σε εμάς. Κι εμείς ως χώρα έχουμε Ελληνίδες προπονήτριες που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και ήρθε η ώρα να το δούμε κι εμείς πιο ζεστά το ζήτημα και να δώσουμε θέση και σε αυτά τα κορίτσια».

Τι θα θέλατε να ευχηθείτε στον Παναθηναϊκό με αφορμή τα 118 χρόνια ιστορίας;

«Διακόσια και τριακόσια και πάει λέγοντας και με πολλές επιτυχίες στο μέλλον».

Το βίντεο του GWomen

Photo credits: Eurokinissi, ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ