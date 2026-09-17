Μεγάλες στιγμές κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Galacticos by Elabet», με τον Νίκο Αθανασίου να κερνά ένα μπισκότο σε Live μετάδοση τον Κώστα Νικολακόπουλο μετά από ερώτηση για το ματς ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Παναθηναϊκό.

Σε... εύθυμη κατάσταση ήταν το πάνελ των «Galacticos by Elabet», σε σημείο μάλιστα που ο Νίκος Αθανασίου αποφάσισε να κεράσει ένα μπισκότο στον Κώστα Νικολακόπουλο.

Ο ρεπόρτερ στα θέματα του Ολυμπιακού, παραδεχόμενος ότι δεν είχε προλάβει να δει το ματς του Παναθηναϊκού και αφού διάβασε τα μηνύματα του κόσμου για το πέναλτι που κέρδισαν οι «πράσινοι» κόντρα στην Κηφισιά, ρώτησε τον Νίκο Αθανασίου, αν όντως το «τριφύλλι» κέρδισε πέναλτι στο ματς του Κυπέλλου.

Η αντίδραση ήταν μοναδική! Απολαύστε: