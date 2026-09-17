Το Περιστέρι ανακοίνωσε πως θα υπάρξει δωρεάν είσοδος για τους φιλάθλους του στο φιλικό με την Κλουζ το Σάββατο.

Το Περιστέρι θα κοντραριστεί με την Κλουζ το Σάββατο (17:00) στο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Η ΚΑΕ ενημέρωσε τον κόσμο πως η είσοδος στην αναμέτρηση για τους φιλάθλους θα είναι δωρεάν. Η Κλουζ κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Ρουμανία. H oμάδα του Ξανθόπουλου θα αντιμετωπίσει μόνο τους Ρουμάνιας λόγω ανωτέρας βίας.

Στο τουρνουά θα έπαιζε και η ΑΕΚ με την Καρδίτσα, αλλά τα όσα έγιναν στην Ένωση με τα πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας και τους πολλούς τραυματισμούς, την οδήγησαν στο να μην λάβει μέρος στου τουρνουά.

Στο «Ανδρέας Παπανδρέου» θα γίνει και το φετινό Super Cup (26-27/9) με τη συμμετοχή των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά

Φιλικό με την πρωταθλήτρια Ρουμανίας Κλουζ Ναπόκα το Σάββατο στη μνήμη του Νίκου Φάσουρα – Δωρεάν είσοδος

Η ΚΑΕ Περιστέρι ενημερώνει ότι λόγω ανωτέρας βίας, το ετήσιο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» περιορίζεται στο διεθνή φιλικό αγώνα της ομάδας με την Κλουζ Ναπόκα.

Το Περιστέρι τιμά τη μνήμη του σπουδαίου αθλητή του Συλλόγου το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 17:00, υποδεχόμενο στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» την πρωταθλήτρια Ρουμανίας με δωρεάν είσοδο.

Η ΚΑΕ Περιστέρι καλεί τους φίλους της να βρεθούν το Σάββατο (19/9) στο Κλειστό και να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα μας, στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Σάββατο (19/9), 17:00: Περιστέρι – Κλουζ Ναπόκα

Είσοδος δωρεάν.

Η ΚΑΕ Περιστέρι ευχαριστεί τους φιλάθλους για την κατανόηση και τους περιμένει όλους στο γήπεδο!