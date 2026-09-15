Διαιτησία: Ποια θα είναι η νέα ΚΕΔ/ΕΟΚ και ο ρόλος του Κώστα Ρήγα
Με την ίδια σύνθεση αναμένεται να πορευτεί και τη νέα χρονιά η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Την 5μελή Επιτροπή απαρτίζουν από πέρσι ο Στέλιος Κουκουλεκίδης, ο Δημήτρης Μπήτης ο Τάσος Πηλοΐδης, ο Μιχάλης Μαχαιριανάκης και η Μαρία Αργυρού που έγινε πριν έναν χρόνο η πρώτη γυναίκα μέλος της ΚΕΔ.
Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν πως δεν υπάρχει κάποια σκέψη για αλλαγή στην παρούσα φάση και η 5μελής Επιτροπή θα ξεκινήσει κανονικά τις εργασίες της για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Βέβαια, υπάρχει ένα «παράθυρο» για κάποια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, αλλά κάτι τέτοιο συγκεντρώνει μικρές πιθανότητες.
Στο μεταξύ, ο Κώστας Ρήγας αναλαμβάνει τον ρόλο του υπερπαρατηρητή και του υπευθύνου για το πρόγραμμα ανάπτυξης νέων διαιτητών. Μια θέση που επίσης κατέχει και στην Euroleague, την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Με την κίνηση αυτή γίνεται ξεκάθαρο πως σκοπός είναι η ανάδειξη νέων διαιτητών και η βελτίωση όλων, προκειμένου η ελληνική διαιτησία να κάνει ένα βήμα παραπάνω και να εξελιχθεί.
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