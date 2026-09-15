League Cup: Τεσσάρα η Άρσεναλ, πρόκριση για Λίβερπουλ
Στο ρελαντί η Άρσεναλ στους «16» του League Cup, αφού επικράτησε στο «Portman Road» της Ιπσουιτς με 4-2. Ο Ντάουμαν άνοιξε το σκορ και ο Μαντουέκε διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας. Ο Ντάουμαν πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, ενώ ο Μερίνο στο 58' σημείωσε το 4-0. Ο Μεχμέτι μείωσε σε 4-1 και ο Ακπομ βρήκε δίχτυα στις καθυστερήσεις. Ο Τζόλης πέρασε ως αλλαγή στο 75' στη θέση του Εζε.
Η Λίβερπουλ υπερκέρασε το εμπόδιο της Τότεναμ με 3-1 και βρέθηκε στον 4ο γύρο της διοργάνωσης. O MακΑλιστερ άνοιξε το σκορ και ο Χάκπο στο 5΄ πέτυχε το 2-0. Η Τότεναμ με τον Γκάλαγκερ μπήκε ξανά στο κόλπο, ωστόσο στις καθυστερήσεις ο Σομποσζλάι διαμόρφωσε το 3-1.
Ο Μαυροπάνος έκανε ασίστ για το 1-1 της Γουέστ Χαμ απέναντι στη Φούλαμ, αλλά στο λονδρέζικο ντέρμπι, οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν 3-2 και άφησαν εκτός διοργάνωσης τα Σφυριά. Στην επόμενη φάση βρέθηκε τόσο η Πιτέρμπορο όσο και η Μπρέντφορντ.
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