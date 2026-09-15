Κούμουλος: «Ξεκινήσαμε με όρεξη και φιλοδοξίες, είμαστε καλύτεροι από πέρυσι»

Ο προπονητής του Ρεθύμνου Γιώργος Κούμουλος βάζει ψηλά τον πήχη για τη νέα χρονιά.

Την πρόκριση στη 2η αγωνιστική της Β' Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος Ανδρών πήρε το Ρέθυμνο κερδίζοντας (62-56) τον Ηρόδοτο εκτός έδρας. Ο προπονητής της ομάδας του Ρεθύμνου Γιώργος Κούμουλος, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άκου τι έκανες» του ΕΟΚ WebRadio και έβαλε τον πήχη ψηλά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Κούμουλος:

Για το πώς προσεγγίζουν τα παιχνίδια του Κυπέλλου: «Το Κύπελλο λειτουργεί σαν φιλικά παιχνίδια που μας βοηθούν για τον σχεδιασμό της ομάδας, επειδή η μετακίνηση εδώ στην Κρήτη είναι δύσκολη και οι ομάδες λιγοστές. Πέρυσι, το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε στο Κύπελλο ήταν με τους Αγίους Αναργύρους στο γήπεδο τους. Φέτος, ήμασταν τυχεροί γιατί μείναμε στην Κρήτη, περάσαμε με τον νεοφώτιστο Ηρόδοτο, θα παίξουμε με την Πεύκη (17/09) και αν περάσουμε στην επόμενη φάση θα υποδεχτούμε την ερχόμενη Κυριακή (20/09) τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Η κλήρωση που είχαμε, από άποψη μετακίνησης, ήταν το ιδανικότερο σενάριο που μπορούσαμε να έχουμε».

Για το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας: «Ξεκινήσαμε με αρκετή όρεξη και φιλοδοξίες για τη νέα χρονιά, ωστόσο είμαστε ακόμα πολύ νωρίς. Έχουν μπει καινούργια παιδιά στο σύνολο και θέλουμε ακόμα λίγο χρόνο για να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι. Πιστεύω ότι, με άριστα το “10”, είμαστε περίπου στο “6” σε βαθμό ετοιμότητας. Ουσιαστικά, έχει έρθει μια πεντάδα παικτών που πρέπει να μπει στη φιλοσοφία και να βρουν τους αυτοματισμούς με τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι κάτι που θέλει χρόνο, αλλά νομίζω ότι μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος, στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Δραπετσώνα (04/10), θα είμαστε έτοιμοι».

Για τον σχεδιασμό του ρόστερ και το επίπεδο των αντιπάλων του ομίλου τους: «Είμαστε καλύτεροι από πέρυσι, δυνάμωσε το σύνολο μας και ήρθαν και παιδιά με εμπειρία, ενώ έμεινε και ένας σημαντικός “κορμός”. Για έναν προπονητή είναι ευχάριστο το ότι ήρθαν τρεις παίκτες που έπαιξαν και στη National League 1. Τώρα, δεν ξέρω αν αυτό αποτυπώνεται σε μια άνοδο, αλλά ο πρώτος στόχος της ομάδας είναι να καταφέρει να διεκδικήσει την παραμονή το συντομότερο δυνατό. Από ‘κει και πέρα, έχοντας δει όλες τις ομάδες του ομίλου, παρακολουθούμε τις μεταγραφές, κάποια παιδιά τα γνωρίζουμε, κάποια όχι, αλλά θα δούμε… Νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρον το πρωτάθλημα που θα ακολουθήσει».

Για το γεγονός πως έχουν να αντιμετωπίσουν ένα καινούργιο γκρουπ ομάδων: «Είναι ένα καινούργιο γκρουπ παιδιών και ομάδων αυτό το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Νομίζω θα ήταν αφελής κάποιος αν έκανε προγνωστικά από τώρα. Σίγουρα παίζει ρόλο τι σχεδιασμό έκανες το καλοκαίρι, γιατί για τον κάθε προπονητή όταν έχει να διαχειριστεί 10 καινούργια παιδιά, χρειάζεται χρόνο. Νομίζω, όμως, ότι όλοι θα πρέπει να κάνουμε την προσπάθειά τους».

Για την παρουσία του Μπρεντ Πέτγουεϊ και τι προσφέρει στην ομάδα: «Ο Μπρεντ είναι μοναδικός και… βαστάει ακόμα καλά. Όλα αυτά που έχει κάνει, αλλά και ο τρόπος που προσεγγίζει την κατηγορία και όλα τα νέα παιδιά που έρχονται, είναι αυτά που τον κάνουν μοναδικό για μια ομάδα. Είναι πραγματικά ευχής έργον να τον έχει ένας προπονητής, να του λες ένα και να καταλαβαίνει τρία, να μεταδίδει τις γνώσεις του στα νέα παιδιά».



