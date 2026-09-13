Άρης - Ερυθρός Αστέρας: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης
Στο δεύτερο φιλικό επί κυπριακού εδάφους για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα (13/09, 15:45 LIVE από το Gazzetta).
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, έκανε τα αποκαλυπτήριά της κόντρα στη Μακάμπι, ωστόσο δεν κατάφερε να επικρατήσει και ηττήθηκε με 92-87.
Στον αντίποδα οι Σέρβοι, στο πρώτο αγώνα του τουρνουά, ηττήθηκαν από τον Ολυμπιακό με 89-87.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 15:45 με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.
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