Ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα (13/09, 15:45 LIVE από το Gazzetta), για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.

Στο δεύτερο φιλικό επί κυπριακού εδάφους για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα (13/09, 15:45 LIVE από το Gazzetta).

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, έκανε τα αποκαλυπτήριά της κόντρα στη Μακάμπι, ωστόσο δεν κατάφερε να επικρατήσει και ηττήθηκε με 92-87.

Στον αντίποδα οι Σέρβοι, στο πρώτο αγώνα του τουρνουά, ηττήθηκαν από τον Ολυμπιακό με 89-87.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 15:45 με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.