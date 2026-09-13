Χολ: «Θα χρειαστεί λίγο χρόνο ακόμα με τους καινούριους παίκτες, αλλά...»

Ο Ντόντα Χολ μίλησε για τη συνεργασία του με τα νέα αποκτήματα του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα στα φιλικά, καθώς επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 77-72 για το «Νεόφυτος Χανδριώτης». Mετά το τέλος του ματς, ο Ντόντα Χολ στάθηκε στην άμυνα της ομάδας του, ενώ μίλησε και για την συνεργασία του με τα καινούρια αποκτήματα.

Αναλυτικά

Για το αν είναι ευχαριστημένοι από το πως έπαιξαν: «Για να είμαι ειλικρινής, όχι ιδιαίτερα. Αλλά εντάξει είναι η προετοιμασία ακόμα. Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο για να συνηθίσουμε ο ένας τον άλλον γιατί έχουν έρθει και καινούργια παιδιά. Πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο στην άμυνα, η οποία δεν είναι πολύ καλή μέχρι τώρα”.

Για το πόσο χρόνο χρειάζεται στον Ολυμπιακό για να είναι έτοιμοι: “Όχι πολύ για να πω την αλήθεια και να είμαι ελικρινής. Ωστόσο είναι μία μεγάλη σεζόν, αλλά θα το βρούμε. Το συντομότερο το καλύτερο, αλλά όπως είπα και πριν είναι μεγάλη σεζόν και θα το βρούμε”.

Για συνεργασία με τους νέους παίκτες στην ομάδα: «Ειλικρινά είναι πολύ καλή, τόσο εντός όσο και εκτός του παρκέ. Γνωριζόμαστε ακόμα, αλλά νιώθω ότι πηγαίνει πολύ καλά, θα βρεθούμε ακόμα περισσότερο μαζί. Θα χρειαστεί λίγο χρόνο ακόμα, αλλά τα πάμε καλά».