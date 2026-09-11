Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε ένα ξεχωριστό βίντεο στα social media, με αφορμή το «Παύλος Γιαννακόπουλος» όπου φαίνονται οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Δημήτρης Διαμαντίδης, Κώστας Σλούκας, Φραγκίσκος Αλβέρτης και Μάικ Μπατίστ.

Μέσω ενός ξεχωριστού βίντεο στα social media η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε κάλεσμα στους οπαδούς των «πρασίνων» να κλείσουν το εισιτήριό τους για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Μάλιστα στο βίντεο φαίνεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Μάικ Μπατίστ, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, Φραγκίσκος Αλβέρτης και ο Κώστας Σλούκας, καθώς και το πώς θα είναι το «Gass Floor» στο τουρνούα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκό και το βίντεο:

«Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται, καθώς ετοιμαζόμαστε να τιμήσουμε τη μνήμη του θρυλικού ηγέτη του Συλλόγου!

Κάθε εισιτήριο στηρίζει άμεσα το Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος» και τις σημαντικές κοινωνικές δράσεις του στους τομείς της υγείας, της παιδείας, του αθλητισμού, καθώς και τη στήριξη οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη.

Να είστε εκεί για τις στιγμές που πραγματικά έχουν σημασία!

Κλείστε τη θέση σας τώρα Link στο Bio»