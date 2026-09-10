Τα οκτώ εισιτήρια για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2026 έχουν ήδη βρει κάτοχο, με τις ομάδες να μπαίνουν στη μάχη για την πρόκριση στην τετράδα.

Οριστικοποιήθηκαν τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2026, με τη δράση να διεξάγεται σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, στο Βερολίνο.

Την αυλαία ανοίγουον οι ΗΠΑ αντιμετωπίζοντας την Ουγγαρία στις 12:30, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει την καλύτερη παρουσία της στη διοργάνωση. Ο νικητής θα παίξει με τον νικητή του Αυστραλία – Ισπανία. Στις 15:30 η Κίνα και η αήττητη Γαλλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους, με τη δεύτερη να διεκδικεί την επιστροφή της στην τετράδα έπειτα από 73 χρόνια. Ο νικητής θα βρει μία εκ των Βελγίου και Γερμανίας.

Η οικοδέσποινα Γερμανία, με τρεις σερί νίκες, αντιμετωπίζει το αήττητο Βέλγιο στις 18:45, σε επανάληψη του περσινού προημιτελικού του EuroBasket, ενώ στις 21:45 η Αυστραλία κυνηγά την τέταρτη συνεχόμενη παρουσία της στα ημιτελικά, ενώ η Ισπανία θέλει να επιστρέψει στην τετράδα για πρώτη φορά μετά το 2018. Όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Τα παιχνίδια

12:30 ΗΠΑ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ

15:30 ΚΙΝΑ – ΓΑΛΛΙΑ

18:45 ΒΕΛΓΙΟ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ

21:45 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ