ΠΑΟΚ: Τα «κλικ» από την πρωινή προπόνηση στην Ιταλία
Ο ΠΑΟΚ αναχώρησε για την Ιταλία, το πρωί της Παρασκευής (04/05), εκεί όπου θα βρίσκεται το επόμενο διάστημα για τρία δυνατά φιλικά, αρχικά στο τουρνουά του Ούντινε (5-6 Σεπτεμβρίου), πρώτα κόντρα στην ομώνυμη ομάδα και την επομένη, εναντίον μίας εκ των Νάπολι-Ρέτζιο Εμίλια, ενώ στις 12 Σεπτεμβρίου, θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο, στο τελευταίο της φιλικό πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της.
Το πρωί του Σαββάτου (05/09) ο Αντρέα Τρινκιέρι δεν έχασε χρόνο και έπιασε δουλειά με τους παίκτες του, λίγες ώρες πριν το ματς με την Ούντινε (21:30).
Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:
Morning practice 🏀 PalaCarnera 📍 Udine pic.twitter.com/iaRWuAqyCW— PAOK BC (@PAOKbasketball) September 5, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.