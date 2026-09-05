Δείτε τις φωτογραφίες από την πρωινή προπόνηση του ΠΑΟΚ επί ιταλικού εδάφους.

Ο ΠΑΟΚ αναχώρησε για την Ιταλία, το πρωί της Παρασκευής (04/05), εκεί όπου θα βρίσκεται το επόμενο διάστημα για τρία δυνατά φιλικά, αρχικά στο τουρνουά του Ούντινε (5-6 Σεπτεμβρίου), πρώτα κόντρα στην ομώνυμη ομάδα και την επομένη, εναντίον μίας εκ των Νάπολι-Ρέτζιο Εμίλια, ενώ στις 12 Σεπτεμβρίου, θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο, στο τελευταίο της φιλικό πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της.

Το πρωί του Σαββάτου (05/09) ο Αντρέα Τρινκιέρι δεν έχασε χρόνο και έπιασε δουλειά με τους παίκτες του, λίγες ώρες πριν το ματς με την Ούντινε (21:30).

Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ: