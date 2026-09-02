ΕΟΚ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για νέους κομισάριους

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει την ιδιότητα του Κομισαρίου Τοπικών και Εθνικών Πρωταθλημάτων.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει την ιδιότητα του Κομισαρίου Τοπικών και Εθνικών Πρωταθλημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ειδικά τον Κανονισμό Διαιτησίας της ΕΟΚ μετά από εξετάσεις, επιλογή και απόφαση της ΚΕΔ/ΕΟΚ, να υποβάλλει ηλεκτρονικά ([email protected]) την αίτησή του στην ΕΟΚ μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2026.

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας είναι η επαρκής γνώση:

Κανονισμός παιδιάς FIBA, όπως ισχύει σήμερα (ισχύς 1η Οκτωβρίου 2026)

Ερμηνείες κανονισμού παιδιάς με ίδια ισχύ

Κανονισμός πρωταθλήματος ΕΟΚ

Εγχειρίδιο τεχνικών προδιαγραφών FIBA

Επιτρεπόμενα αξεσουάρ και εμφάνιση:

για άνδρες

για γυναίκες

Εγχειρίδιο καθηκόντων Κομισαρίων FIBA (έκδοση 2.0) :

Καθήκοντα στα πρωταθλήματα ΕΟΚ

Καθήκοντα στο πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ (άρθρο 23)

Εγχειρίδιο καθηκόντων κριτών – βοηθών διαιτητών (έκδοση 6.0a)

καθώς και η αποδεδειγμένη ενασχόληση και εμπειρία (διοικητική, αγωνιστική κλπ) με την Καλαθοσφαίριση, όπως θα αποτυπώνεται στο σύντομο ατομικό βιογραφικό σημείωμα που θα συνυποβάλλει έκαστος υποψήφιος και θα στοιχειοθετείται αντιστοίχως από αυτόν.