Σοβαρή καταγγελία στην ΕΟΚ για χρηματοδότηση ΚΑΕ από το εξωτερικό

Ο Βαγγέλης Λιόλιος ενημέρωσε το ΔΣ για στοιχεία σχετικά με πιθανή παράνομη χρηματοδότηση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Δεν αφορά ομάδα του Big 5.

Μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία έγινε στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση προς τα μέλη του ΔΣ, έχουν περιέλθει στην ΕΟΚ στοιχεία που αφορούν μία συγκεκριμένη ΚΑΕ της GBL και φέρονται να δείχνουν πιθανή παράνομη χρηματοδότηση ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από το εξωτερικό. Στα στοιχεία εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, λογαριασμοί στην Ασία, ενώ υπάρχουν ερωτήματα για την πραγματική προέλευση των χρημάτων και την ταυτότητα του χρηματοδότη.

Η ΕΟΚ προτίθεται να διαβιβάσει άμεσα τα στοιχεία στον αθλητικό εισαγγελέα, την ΑΑΔΕ και την αρμόδια Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, ζητώντας κατεπείγουσα διερεύνηση της υπόθεσης.

Στόχος είναι, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό, η έρευνα να έχει ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά πάνω από τη διοργάνωση.

Μάλιστα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στην πιθανή παρανομία, αλλά κυρίως στην αποκάλυψη της ταυτότητας του τροφοδότη των λογαριασμών και της διαδρομής των χρημάτων.

Για την αποφυγή παρεξηγήσεων, διευκρινίστηκε ότι η συγκεκριμένη ΚΑΕ δεν ανήκει στο λεγόμενο Big 5, δηλαδή Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη.

Τα μέλη του ΔΣ της ΕΟΚ που έχουν γνώση των στοιχείων τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, εφόσον κληθούν να καταθέσουν. Σε αυτή τη φάση πρόκειται για καταγγελλόμενα στοιχεία που χρήζουν επίσημης διερεύνησης και όχι για αποδεδειγμένη παράβαση.