Απίστευτη ατυχία για τον Ολυμπιακό στο ματς με τον Βόλο Elabet, καθώς μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Καμπί τραυματίστηκε στο χέρι και αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή και ο Γιοέλ Ρόκα.

Δεν υπάρχει η ατυχία του Ολυμπιακού στον αγώνα με τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό. Οι Πειραιώτες μετά τον Αγιούμπ Ελ Καμπί που μετά τον σοκαριστικό του τραυματισμό διακομίσθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο, τραυματίας αποχώρησε και ο Γιοέλ Ρόκα.

Συγκεκριμένα στο 61' ο Ρόκα χτύπησε στο αριστερό του χέρι με τον Ζέλσον να μπαίνει στη θέση του. Μάλιστα ο παίκτης του Ολυμπιακού αποχώρησε με δεμένο το χέρι του για τα αποδυτήρια.