Κύπελλο UNICEF Trophy: Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής
Η ΕΟΚ ανακοίνωσε την πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου-UNICEF Trophy, το οποίο ανοίγει αυλαία στις 12 Σεπτεμβρίου και απαρτίζεται από τα σωματεία της National League 1 και 2.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της NATIONAL LEAGUE 1 ( Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ):
Α' ΦΑΣΗ 1η Αγωνιστική
12/09/2026 ΔΑΙΣ 17.00 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
12/09/2026 ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ 17.00 ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
12/09/2026 «ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ» 17.00 ΑΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ
12/09/2026 «ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ» 17.00 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ – ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
12/09/2026 ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 17.00 ΕΡΜΗΣ ΑΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
12/09/2026 ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 17.00 ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ – ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
12/09/2026 Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ 17.00 ΣΚ ΣΥΛΛΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ – ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014
12/09/2026 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 17.00 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
12/09/2026 ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 17.00 ΙΟΝΙΟΣ ΑΣ – ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
13/09/2026 «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ» 17.00 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
*Ο αγώνας ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ – ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ της 12/09/2026 για την 1η αγωνιστική της Α’ Φάσης του Κυπέλλου ανδρών “UNICEF TROPHY” (National League 1), θα διεξαχθεί «κεκλεισμένων των θυρών» με αριθμό απόφασης 137/26-05-2026 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΟΚ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της NATIONAL LEAGUE 2 ( Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ):
Α' ΦΑΣΗ 1η Αγωνιστική
13/09/2026 ΔΚΓΝΑ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» 17.00 ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ – ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
13/09/2026 ΠΕΥΚΗΣ 17.00 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ – ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
13/09/2026 «Ν. ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ» 17.00 ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
13/09/2026 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 17.00 ΑΚ. ΣΧΗΜΑΤΡΙΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣ – ΑΟ ΕΚΠΑΙΔ. Ο ΠΛΑΤΩΝ
13/09/2026 ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 17.00 ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΚ. ΚΑΛ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
13/09/2026 ΔΑΚ ΝΑΟΥΣΑΣ 17.00 ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ – ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ
13/09/2026 «Γ. ΜΑΚΡΗΣ» 17.00 ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937
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