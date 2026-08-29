Ο Εμμανουήλ Καραλής μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram δημοσίευσε μια ιδιαίτερη φωτογραφία με τους Ανδρέα Τεττέη, Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη μητέρα του τελευταίου, Βερόνικα.

Συνάντηση... κορυφής με άκρως ελληνικό χρώμα! Ο Εμμανουήλ Καραλής δημοσίευσε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου «πόζαρε» χαμογελαστός σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα με τους Ανδρέα Τεττέη, Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη μητέρα του «Greek Freak», Βερόνικα.

Στο story οι τρεις «φιγούρες» του ελληνικού αθλητισμού χάρισαν ένα ευχάριστο highlight, στο οποίο έκαναν ένα ευχάριστο διάλειμμα από τους αγωνιστικούς χώρους.

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