Χωρίς τους Σβι Μίχαλιουκ και Μαξ Σούλγκα η Ουκρανία ηττήθηκε (107-85) από τους Αριζόνα Γουάιλντκατς πριν αντιμετωπίσει την Ελλάδα.

Η Ουκρανία παίζοντας χωρίς τους Σβι Μίχαλιουκ και Μαξ Σούλγκα γνώρισε βαριά ήττα (107-85) από τους Αριζόνα Γουάιλντκατς, λίγες μόλις ημέρες πριν από την κρίσιμη «μάχη» με την Ελλάδα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 κι ενώ έχει τεθεί νοκ άουτ ο Άλεξ Λεν.

Οι δυο σημαντικοί παίκτες των Ουκρανών δεν αγωνίστηκαν, ενώ στον πάγκο βρέθηκε ο Σεργκέι Γκλαντίρ, ο οποίος εκτέλεσε χρέη πρώτου προπονητή λόγω της απουσίας του Άιναρς Μπαγκάτσκις.

Από τους Ουκρανούς ξεχώρισαν οι Ολεκσάντερ Κόβλιαρ και Ιβάν Τκατσένκο σημειώνοντας από 16 πόντους έκαστος. Από την πλευρά των Αριζόνα Γουάιλντκατς, ο Ιβάν Χαρτσένκοφ είχε 24 πόντους, ενώ ο Κέιλεμπ Χολτ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 15 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Οι Ουκρανοί δέχθηκαν ένα ηχηρό «χαστούκι» πριν από την μεγάλη «μάχη» στις 28 Αυγούστου στη Ρίγα με την Εθνική ομάδα, για τα προκριματικά του MundoBasket 2027. Προφανώς και η απουσία των Μίχαλιουκ και Σούλγκα αλλάζει τα δεδομένα, ωστόσο είναι προφανές πως οι Ουκρανοί χρειάζονται βελτίωση για να μπορέσουν να είναι έτοιμοι για τον κρίσιμο αγώνα με την Ελλάδα.

Τα δεκάλεπτα: 24-33, 44-61, 68-80, 85-107.