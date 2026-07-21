Ρόμα: Η ομάδα του Ντόντσιτς πάει για το «μπαμ» με Ντουέιν Κέισι
Τη δική της εκπρόσωπο στην κορυφαία κατηγορία του ιταλικού μπάσκετ θα έχει η Ρώμη. Η Ρόμα, θα κάνει το ντεμπούτο της τη νέα σεζόν στη Serie A και φαίνεται πως ψάχνει ένα τεράστιο «μπαμ» για τη θέση του προπονητή.
Η ομάδα στην οποία, ένας από τους ιδιοκτήτες είναι ο Λούκα Ντόντσιτς, σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, θέλει να φέρει τον Ντουέιν Κέισι. Ένας πολύπειρος προπονητής που έχει τεράστια εμπειρία στο NBA. Ο 69χρονος, έχει κάτσει στον πάγκο των Τίμπεργουλβς, Ράπτορς και Πίστονς, ενώ είχε ρόλο βοηθού στους Σούπερσονικς και τους Μάβερικς.
Αυτή τη στιγμή είναι σύμβουλος στους Πίστονς, όμως η Ρόμα, θέλει να τον πείσει για το μεγάλο πρότζεκτ που φτιάχνει, προκειμένου να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι και να κάτσει στον πάγκο της ομάδας.
BC Roma SPQR, of course, is in the running for the Rome bid in NBA Europe, which is scheduled to launch in 2027-28. The new Italian club will play in the EuroCup this season.— Marc Stein (@TheSteinLine) July 21, 2026
Casey coached Detroit, Toronto and Minnesota before becoming an adviser to Pistons owner Tom Gores. https://t.co/lGEcpGbhiE
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