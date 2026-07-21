Η Ρόμα θέλει να κάνει μία τεράστια μεταγραφή και να φέρει στον πάγκο της τον Ντουέιν Κέισι.

Τη δική της εκπρόσωπο στην κορυφαία κατηγορία του ιταλικού μπάσκετ θα έχει η Ρώμη. Η Ρόμα, θα κάνει το ντεμπούτο της τη νέα σεζόν στη Serie A και φαίνεται πως ψάχνει ένα τεράστιο «μπαμ» για τη θέση του προπονητή.

Η ομάδα στην οποία, ένας από τους ιδιοκτήτες είναι ο Λούκα Ντόντσιτς, σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, θέλει να φέρει τον Ντουέιν Κέισι. Ένας πολύπειρος προπονητής που έχει τεράστια εμπειρία στο NBA. Ο 69χρονος, έχει κάτσει στον πάγκο των Τίμπεργουλβς, Ράπτορς και Πίστονς, ενώ είχε ρόλο βοηθού στους Σούπερσονικς και τους Μάβερικς.

Αυτή τη στιγμή είναι σύμβουλος στους Πίστονς, όμως η Ρόμα, θέλει να τον πείσει για το μεγάλο πρότζεκτ που φτιάχνει, προκειμένου να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι και να κάτσει στον πάγκο της ομάδας.