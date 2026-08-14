Καραβασίλης: «Είμαστε περήφανοι, τιμή να αγωνίζεσαι για την Εθνική Ομάδα»

Ο Μάριος Καραβασίλης προχώρησε σε δηλώσεις μετά τη νίκη της Εθνικής Παίδων εις βάρος της Πολωνίας με 102-84.

Στην τιμή και στην υπερηφάνεια του να φοράς το εθνόσημο στο στήθος στάθηκε ο Μάριος Καραβασίλης! Η Εθνική Παίδων επιβλήθηκε με 102-84 της Πολωνίας και με νίκη αύριο (15/08, 13:00) κόντρα στη Γερμανία, η οποία νίκησε εύκολα τη Ρουμανία (79-52), θα κατακτήσει την πέμπτη θέση στο Eurobasket U16.

Ο Μάριος Καραβασίλης μετά το τέλος της αναμέτρησης μίλησε εκτενώς για το ματς με τους Πολωνούς και εστίασε στη σημασία της νίκης αλλά και στο πάθος, την περηφάνεια και την τιμή που αισθάνεται κάποιος, φορώντας τη φανέλα της Εθνικής.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ήταν μια καλή αντίδραση και μια καλή εμπειρία για εμάς. Είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα και παρά το ότι μπήκαμε λίγο νωθρά στην αρχή και η Πολωνία προηγήθηκε, αντιστρέψαμε την κατάσταση και στο δεύτερο παρουσιαστήκαμε πιο δυνατοί.

Είναι τεράστια τιμή και περηφάνεια να αγωνίζεσαι για την Εθνική Ομάδα, για μια θέση όσο το δυνατόν ψηλότερα στην τελική κατάταξη. Βρεθήκαμε μια ανάσα από τα μετάλλια και κάτι που μας είπε ο κόουτς Παπαδόπουλος, ότι είναι τιμή να βρίσκονται όλες οι «μικρές» εθνικές ομάδες στις έξι καλύτερες της Ευρώπης. Είναι σημαντικό για εμάς.

Ήταν δύσκολη η προετοιμασία και η διοργάνωση ήταν μεγάλη εμπειρία για εμένα από πολλές πλευρές. Ήμασταν όλη η ομάδα μαζί πάνω από 40 μέρες, αντιμετωπίσαμε δυνατές ομάδες, προσωπικά έχω δει και αναγνωρίσει λάθη που κάνω μέσα στο παιχνίδι και έτσι θα πορευτώ πιστεύω καλύτερα στη νέα σεζόν. Είμαστε περήφανοι που είμαστε εδώ, που παίζουμε για την Εθνική Ομάδα και προετοιμαζόμαστε για αύριο».