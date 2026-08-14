Δείτε πού θα παρακολουθήσετε την αναμέτρηση της Ελλάδας κόντρα στην Πολωνία για τις θέσεις 5-8 στο Eurobasket U16.

Παρά τον αποκλεισμό από τη Λετονία, η Εθνική Παίδων συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket U16, αντιμετωπίζοντας την Πολωνία για τις θέσεις 5-8.

Η Ελλάδα χρειάζεται νίκη, προκειμένου να πάρει την πρόκριση στο ματς της πέμπτης θέσης, εκεί που αν περάσει θα παίξει με μία εκ των Γερμανία ή Ρουμανία.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στη 13:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο Youtube.