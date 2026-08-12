Η επιτομή του «λίγα λόγια, πολλές πράξεις»

O Νίκος Μοσχοβίτης γράφει για έναν παίκτη που έστω και στα... στερνά του, παίρνει την αναγνώριση που του αρμόζει, σε μια χώρα που έχει προσφέρει πολλά. Τον Νικ Καλάθη.

Γεννημένος στις 7 Φεβρουαρίου του 1989, το ντεμπούτο του με την Εθνική Ανδρών, καταγράφηκε σε ένα φιλικό με τη Ρουμανία, ακριβώς 17 χρόνια πριν! Στις 12 Αυγούστου του 2009. 17 χρόνια μετά, ο Νικ Καλάθης, είναι για μια ακόμα φορά εκεί. Παρών για την Εθνική, σε ένα κάλεσμα που αυτήν τη φορά μπορεί να μην έχει τη «χρυσόσκονη» Eurobasket, Παγκοσμίου Κυπέλλου ή Ολυμπιακών Αγώνων. Έχουν όμως ένα μεγάλο «πρέπει», αυτά τα δύο παιχνίδια που έρχονται με Ουκρανία (28/8) και Ισπανία (31/8) και φυσικά, ο άνθρωπος που με τους Ουκρανούς, αναμένεται να καταγράψει την 150η συμμετοχή του με το εθνόσημο, δε θα μπορούσε να λείπει.

Πέντε Eurobasket (2009, 2011, 2015, 2017, 2022), με ένα χάλκινο μετάλλιο (αυτό του 2009), ενώ η απουσία του το 2025 (από το άλλο χάλκινο) ήταν λόγω τραυματισμού. Τρία Παγκόσμια Κύπελλα (2010, 2010, 2019), τέσσερα Προολυμπιακά (2012, 2016, 2021, 2024) και φυσικά, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού. 13 μεγάλες διοργανώσεις σε 17 χρόνια και μόλις τρεις απουσίες (Eurobasket 2013, Παγκόσμιο Κύπελλο 2023 και Eurobasket 2025).

Η ιστορία της οικογένειας και του δεσμού με την Ελλάδα, είναι λίγο-πολύ γνωστή και ουσιαστικά, ξεκινάει από τον πατέρα του, Τζον, ο οποίος είχε υιοθετηθεί από το Λημνιό μετανάστη, Βασίλη Καλάθη, όπως γνωστές επίσης, είναι και οι ιστορίες, για τον τρόπο που ο Νικ, ανακαλύφθηκε από την ΕΟΚ, μέσω... Κώστα Κουφού. Είναι πολλά τα χρόνια του Καλάθη στην Εθνική και οι ιστορίες που συνοδεύουν την παρουσία του εκεί, δε θα μπορούσαν να μην είναι ανάλογες, αλλά η ουσία για το συγκεκριμένο αθλητή, είναι μία λέξη. «Παρουσία».

Μαζί με τον Κώστα Παπανικολάου, με τον οποίο είχαν κάνει το ντεμπούτο τους στην Ανδρών στο ίδιο φιλικό πριν 17 χρόνια ακριβώς από σήμερα, είναι πάντα παρόντες, εφόσον φυσικά τους το επιτρέπει το κορμί τους, εφόσον δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός που να μην τους επιτρέπει να είναι εκεί.

Δε χρειάζεται να γυρίσουμε πολύ το χρόνο πίσω, με τον Καλάθη να φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού και της Εθνικής, στο υπέρ-τοξικό κλίμα της ελληνικής κόντρας, για να θυμηθούμε διάφορα από τα σχόλια που έχουν γραφτεί γι’ αυτόν σε αυτήν την υπέροχη χώρα. Πριν περίπου 2,5 χρόνια, όταν η Φενέρμπαχτσε είχε «σπάσει» την έδρα της Μονακό στo Game 1 των πλέι οφ της Euroleague, είχε 17 πόντους (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος και 16 PIR σε 32:14) είχα γράψει το παρακάτω.

Η αναλογία του πόσο fighter παιχτάρα είναι ο Καλάθης, με το πόσο hate έχει φάει συνολικά στην καριέρα του, είναι συγκλονιστικά άδικη April 24, 2024

Τώρα που επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ και ελπίζοντας (όχι και με πολλές πιθανότητες), το υπέρ-τοξικό κλίμα «πράσινων-κόκκινων» να μη μεταφερθεί και πιο βόρεια, ποιος ξέρει πάλι τι θα γραφτεί δεξιά-αριστερά γι’ αυτόν, από τους παντογνώστες των social media. Δοκάρι και μέσα όλα καλά, δοκάρι και έξω όλοι στο απόσπασμα, είναι η λογική πολλών και η Εθνική, έχει μπροστά της δύο παιχνίδια, που δεν υπάρχει καν η επιλογή του δοκάρι και έξω. Παίκτες σαν τον Καλάθη όμως, με την πορεία που έχουν κάνει και τη διαρκή τους παρουσία εδώ και 17 χρόνια, προφανώς και κρίνονται συνολικά και όχι σε δύο παιχνίδια «παραθύρων» για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Και επειδή το όνομα του θα συνδυαστεί κυρίως με τον ΠΑΟΚ, την επόμενη διετία, δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη πολύ ηχηρή κίνηση για τη δημιουργία του νέου ρόστερ, ήταν η απόκτηση του Νικ Καλάθη. Ενός παίκτη, που αποτελεί την επιτομή της φράσης που αποτελεί και τη λογική του ΠΑΟΚ του Τέλη Μυστακίδη. Λίγα λόγια, πολλές πράξεις. Τη φωνή του Καλάθη, όλα αυτά τα χρόνια της σπουδαίας καριέρας του, λίγες φορές την έχουμε ακούσει. Τα πεπραγμένα του όμως, τα λένε όλα.

Υ.Γ.: Μεγάλε «Μανόλο». Ακούς εκεί, σύνταξη... Όλα τα καλά και ξέρεις εσύ, δε θα είσαι «Περικλής».

Υ.Γ. 2: Ο κύκλος έκλεισε και για ανθρώπους όπως ο Παντελής Μπούτσκος και ο Παναγιώτης Βασιλείου, επίσης. Άνθρωποι με προσφορά στον ΠΑΟΚ, τύπου... Καλάθη στην Εθνική. Ίσως και παραπάνω. Κανένας καλός δε χάνεται.

Υ.Γ. 3: Το λες και εργοτάξιο το «PAOK Sports Arena» αυτό το διάστημα. Λίγο πιο κάτω, «τρέχει» και το εργοτάξιο του προπονητικού κέντρου. Προχωρούν όλα και τα αποτελέσματα, δε θα αργήσουμε να τα δούμε.

Υ.Γ. 4: Δε θα έπρεπε να αποτελεί είδηση, αλλά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στον ΠΑΟΚ ως σύλλογο, ήταν σημαντική εξέλιξη η συμφωνία της ΚΑΕ με τον Α.Σ. για το γήπεδο. Νομοτελειακά θα ερχόταν, τουλάχιστον γι’ αυτήν τη σεζόν. Το τι μπορεί να συζητάμε ένα χρόνο μετά για το συγκεκριμένο θέμα, μόνο ο χρόνος μπορεί να το δείξει.

