Ελλάδα - Ισπανία: Πού θα δείτε την πρεμιέρα της Εθνικής Παίδων στο EuroBasket U16
Η Εθνική Παίδων ρίχνεται στη μάχη του EuroBasket U16, με πρώτο αντίπαλο την Ισπανία το μεσημέρι της Πέμπτης (7/8, 15:30), στην πρεμιέρα της διοργάνωσης που φιλοξενείται στην Οραντέα της Ρουμανίας.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ταξίδεψε στη Ρουμανία και θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του απέναντι σε έναν από τους πιο δυνατούς αντιπάλους του ομίλου. Η αναμέτρηση με τη «ρόχα» αποτελεί το πρώτο τεστ για τη «γαλανόλευκη» στη φάση των ομίλων.
Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση, μπορούν να το κάνουν μέσω του επίσημου καναλιού της FIBA στο YouTube, από όπου μεταδίδονται ζωντανά όλοι οι αγώνες της διοργάνωσης.
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