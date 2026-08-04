Η Εθνική Παίδων αναχώρησε για την Οραντέα της Ρουμανίας, όπου θα συμμετάσχει στο EuroBasket U16 (7-15/8). Δείτε τη 12άδα της «γαλανόλευκης» και το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων της στη διοργάνωση.

Με προορισμό την Οραντέα της Ρουμανίας αναχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης (4/8) η Εθνική Παίδων, η οποία ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στο EuroBasket U16 που θα διεξαχθεί από τις 7 έως τις 15 Αυγούστου.

Η «γαλανόλευκη» θα κάνει πρεμιέρα στη διοργάνωση απέναντι στην Ισπανία την Πέμπτη 7 Αυγούστου (15:30), ενώ στον ίδιο όμιλο συμμετέχουν επίσης η Γεωργία και το Ισραήλ.

Η αποστολή της ελληνικής ομάδας είναι η εξής:

Σταύρος Καψάλης, Luhi Basketball

Μάριο Βασίλης Διαμαντής, Ranny High School

Γιώργος Μοναμά, Spanish Basketball Academy

Ιωάννης Σπανός, ΔΕΚΑ

Γεώργιος Χρυσοβαλάντης Χαραλαμπίδης, Ελληνική Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης

Θανάσης Σπανούλης, Ολυμπιακός

Χαράλαμπος Χριστοδούλου, Ολυμπιακός

Μάριος Αναστάσιος Καραβασίλης, Προμηθέας Π.

Ελευθέριος Αδαμόπουλος, Πρωτέας Βούλας

Ανδρέας Μπάρλος, Εκπαιδευτήρια Ο Πλάτων

Άγγελος Σασλόγλου, Εκπαιδευτήρια Ο Πλάτων

Αναστάσιος Ζέρβας, Δούκας

Προπονητής: Δημήτρης Μισιακός

Β. Προπονητή: Δημήτρης Μπουζούλας, Κατερίνα Δελή

Η Εθνική Παίδων θα αναμετρηθεί στον όμιλό της με την Ισπανία, το Ισραήλ και την Γεωργία. Το πρόγραμμα του ομίλου είναι το εξής:

7/8

13.00 Ισραήλ-Γεωργία

15.30 Ισπανία-Ελλάδα

8/8

13.00 Ελλάδα-Ισραήλ

20.30 Γεωργία-Ισπανία

9/8

15.30 Ελλάδα-Γεωργία

20.30 Ισραήλ-Ισπανία