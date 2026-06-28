Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων: MVP ο Θανάσης Σπανούλης!
Στα...χνάρια του πατέρα του βαδίζει ο γιος του Βασίλη Σπανούλη, καθώς αναδείχθηκε MVP στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων.
Ο Θανάσης Σπανούλης ήταν ο πολυτιμότερος της διοργάνωσης, έχοντας μ.ο 17.6 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ ανά αγώνα.
Στον μεγάλο τελικό ήταν εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, σκοράροντας 15 πόντους (5/10 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/4 βολές), 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας 13 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε 29 λεπτά συμμετοχής.
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