Ελλάδα-Μ. Βρετανία 68-63: Με το δεξί στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ U18
Η Εθνική Νεανίδων παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στην πρεμιέρα της στο Ευρωμπάσκετ U18 Β΄ Κατηγορίας, πάλεψε, επέστρεψε και επιβλήθηκε (68-63) της Μεγάλης Βρετανίας στην Τούλτσεα. Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα είναι το Σάββατο (1/8, 21.00) η Βόρεια Μακεδονία για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε πολύ καλά στο παιχνίδι και με οχτώ συνεχόμενους πόντους από την Ζορμπαλά έφτασε στο 12-4 (5’35’’). Η Σαμαντά ήταν αυτή που έδωσε διψήφια τιμή στην διαφορά (14-4, 7’32’’) και η Φουστέρη οδήγησε στο +12 (18-6, 8’15’’). Η Μεγάλη Βρετανία, με τις δύο ομάδες να κάνουν εύκολα το λάθος, βρήκε την ευκαιρία να μειώσει (20-16, 11’46’’) και μετά την τεχνική ποινή με την οποία χρέωσαν οι διαιτητές τον Βασίλη Μασλαρινό, πήραν το προβάδισμα (24-26, 14’42’’). Η Βίγκα ισοφάρισε (26-26, 15’), η Φουστέρη έγραψε το 28-27, 16’04’’) με τους δύο αντιπάλους να μένουν η μία στη σκιά της άλλης. Ζορμπαλά και Φουστέρη επέστρεψαν για το 33-30 (18’10’’), αλλά η απάντηση ήρθε άμεσα (33-34, 18’50’’) με το ημίχρονο να κλείνει 35-34.
Η Μεγάλη Βρετανία κατάφερε να φτάσει ως το +10 (41-51, 27’37’’). Η ελληνική ομάδα όμως δεν κατέθεσε τα όπλα. Τσιανάκα, Φουστέρη, Τουμπανιάρη και Ζορμπαλά έκαναν την δική τους σκυταλοδρομία για το 54-54 (33’20”) με την Τσιανάκα να δίνει το προβάδισμα (56-54, 33’45”). Μπο και Άισι Φροστ έφεραν ξανά την ομάδα τους μπροστά (56-59, 35’32”). Ζορμπαλά και Τσιανάκα επέστρεψαν για το 61-59 (36’30”).
Οι τυπικά φιλοξενούμενες βρέθηκαν και πάλι στη θέση του οδηγού με τη Ρότζερς (61-63, 38’30”) αλλά η Ζορμπαλά με ένα μεγάλο τρίποντο έδωσε το προβάδισμα (64-63, 39’20”) και η Βίγκα ολοκλήρωσε τη φάση… διαρκείας για την ελληνική ομάδα με κλέψιμο και λέι απ για το 66-63 (39’38”). Η Μπο Φροστ αστόχησε, η Ζορμπαλά κέρδισε το φάουλ με 8” στο ρολόι για να γράψει το 68-63 που ήταν και το τελικό της αναμέτρησης.
ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Στεφανόβ (Βουλγαρία), Ριέρτσεν (Νορβηγία), Ντεκάνι (Ρουμανία)
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-12, 35-34, 44-54, 68-63
ΕΛΛΑΔΑ (Μασλαρινός): Κακκαρά, Φουστέρη 8, Προδρομίδη, Χλιαουτάκη 4, Τσιανάκα 9 (1), Βίγκα 9 (1), Ζορμπαλά 27 (1), Υφαντοπούλου 2, Τουμπανιάρη 7, Καμπάκα, Σαμαντά 2.
Αποτελέσματα – Πρόγραμμα
31/7
Δανία-Βόρεια Μακεδονία 73-60
Ελλάδα-Μ. Βρετανία 68-63
1/8
21.00 Σλοβακία-Δανία
21.00 Βόρεια Μακεδονία-Ελλάδα
2/8
18.30 Ελλάδα-Σλοβακία
21.00 Μ. Βρετανία-Βόρεια Μακεδονία
4/8
21.00 Δανία-Ελλάδα
21.00 Σλοβακία-Μ. Βρετανία
5/8
16.00 Βόρεια Μακεδονία-Σλοβακία
21.00 Μ. Βρετανία-Δανία.
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