Η Εθνική Εφήβων επικράτησε του Ισραήλ με 84-64 για τις θέσεις 5-8 του Eurobasket U18 και είναι ένα βήμα πιο κοντά στο Παγκόσμιο Κύπελλο U19.

Πραγματοποιώντας μια κυριαρχική εμφάνιση κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, η Εθνική Εφήβων επικράτησε του Ισραήλ με 84-64 για τις θέσεις 5-8 του Eurobasket U18.

Η «γαλανόλευκη» παρότι δεν ξεκίνησε καλά την αναμέτρηση (21-15, 10'), κατάφερε να αντιδράσει και να δείξει την απαιτούμενη συγκέντρωση, προκειμένου να διεκδικήσει το παιχνίδι. Έκλεισε το ημίχρονο μπροστά με +4 (33-37, 20'), βάζοντας τι βάσεις για τη νίκη στο δεύτερο μέρος.

Μετά την ανάπαυλα συνέχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα, βρήκε τα εύστοχα σουτ και κράτησε τα ηνία του σκορ. Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν το καλύτερο για την Ελλάδα, αφού μέσω της άμυνά της, περιόρισε τους Ισραηλινούς στους 16 πόντους και πραγματοποίησε μεγάλο επιμέρους σερί 16-26. Μπόρεσε να... εκτοξεύσει τη διαφορά και να πανηγυρίσει μία εύκολη νίκη στο φινάλε.

Κορυφαίος για την Ελλάδα ήταν ο Ηλίας Χαϊδεμένος, με 16 πόντους (8/12 δίποντα), 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ 14 πέτυχε ο Ζούπας. Σημαντική βοήθεια και από τον Χατζηλάμπρου ο οποίος πέτυχε 8 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Πλέον η Εθνική θα περιμένει τον αντίπαλο του Γερμανία - Τουρκία, έτσι ώστε να παίξει για την 5η θέση και το «εισιτήριο» που στέλνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο U19.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 33-37, 48-58, 64-84

Ελλάδα (Σκροπολίθας): Ζούπας 14 (4), Βενετίδης, Χαϊδεμένος 16, Θωμάκος 2, Χατζηλάμπρου 8 (1), Σκληρός 8, Μπουζούλας 9, Χαρτώνας 5 (1), Γκίκας 10, Ασημένιος, Πούλος 12

Πρόγραμμα – Αποτελέσματα

1/8

Θέσεις 1-4

19.00 Γαλλία-Ιταλία

21.30 Σλοβενία-Ισπανία

Θέσεις 5-8

Ισραήλ- Ελλάδα 64-84

64-84 16.30 Γερμανία-Τουρκία

Θέσεις 9-12

19.00 Δανία-Σερβία

21.30 Εσθονία-Λιθουανία

Θέσεις 13-16