Η Εθνική Εφήβων αντιμετωπίζει το Ισραήλ για τις θέσεις 5-8 στο Eurobasket U18, ενώ η Εθνική Νεανίδων κοντράρεται με τη Βόρεια Μακεδονία με στόχο να κάνει το 2/2!

Μετά τον αποκλεισμό από την Ισπανία, η Εθνική Εφήβων στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στο Ισραήλ (01/08) για τις θέσεις 5-8 στο Eurobasket U18.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 14:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο Youtube. Υπάρχει συνδρομή για τη συγκεκριμένη διοργάνωση!

Όσον αφορά την Εθνική Νεανίδων, μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα που έκανε κόντρα στη Μ. Βρετανία στο Eurobasket U18, θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα και να κάνει το 2/2. Αντίπαλός της, η Βόρεια Μακεδονία, με τον τζάμπολ της αναμέτρησης να είναι προγραμματισμένο για τις 21:00.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το κανάλι της FIBA στο Youtube. Η συγκεκριμένη διοργάνωση δεν χρειάζεται συνδρομή!