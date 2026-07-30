Τεράστιο πλήγμα για την Εθνική Εφήβων, καθώς ο Χαράλαμπος Μπιλιώνης υπέστη ρήξη χιαστού!

Απίστευτη ατυχία για τον Χαράλαμπο Μπιλιώνη! Ο 18χρονος φόργουορντ υπέστη ρήξη χιαστού και μένει εκτός συνέχειας στο Eurobasket U18!

Ο Μπιλιώνης τραυματίστηκε στην αναμέτρηση κόντρα στη Σερβία, με τις εξετάσεις να δείχνουν ότι έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού.

Θυμίζουμε η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία (30/07, 16:30) για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ με ανάρτηση, έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στον παίκτη της γράφοντας:

«O εκ των κορυφαίων νέων αθλητών της «Βασίλισσας» και της ΑΕΚ BC ΑCADEMY, ο Χάρης Μπιλιώνης, τραυματίστηκε σοβαρά στη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης Ελλάδας-Σερβίας, στο πλαίσιο του Ευρωμπάσκετ U18.

O 18χρονος φόργουορντ/σέντερ υπέστη ρήξη δεξιού προσθίου χιαστού. Θ’ ακολουθήσει χειρουργική αποκατάσταση.

Εκφράζoυμε τη συμπαράστασή μας στον Χάρη και του ευχόμαστε να επιστρέψει δυνατός και όσο πιο σύντομα στις επάλξεις.

Περαστικά, παλικάρι μας!»