Σκροπολίθας: «Κάθε φορά κάτι γίνεται και ξαφνικά δεν χαμογελάμε»

Ο προπονητής της Εθνικής Εφήβων Βασίλης Σκροπολίθας αναφέρθηκε στην ήττα από τη Γαλλία σε «νεκρό χρόνο» στο Ευρωμπάσκετ U18.

Σε «νεκρό χρόνο» η Εθνική Εφήβων ηττήθηκε (66-65) από τη Γαλλία στο Ευρωμπάσκετ U18 και η απογοήτευση ήταν εύλογη στο στρατόπεδο της ελληνικής ομάδας. «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια και την μαχητικότητα τους μέχρι σήμερα» δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής ομάδας Βασίλης Σκροπολίθας.

Και συμπλήρωσε: «Εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε κάθε παιχνίδι και σίγουρα στο τέλος της ημέρας θα δικαιωθούμε. Κάθε φορά κάτι γίνεται και ξαφνικά δεν χαμογελάμε. Ένα χαμένο ριμπάουντ, ένα φάουλ σε νεκρό χρόνο. Έτσι είναι το μπάσκετ, όμως και αυτό μας πεισμώνει ακόμη περισσότερο για τη συνέχεια».