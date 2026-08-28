Δείτε τους παίκτες που θα έχει στην διάθεσή του ο Βασίλης Σπανούλης για το πολύ κρίσιμο παιχνίδι με την Ουκρανία.

Η Εθνική ομάδα δίνει τον... υπέρ πάντων αγώνα στην ουδέτερη έδρα της «Xiaomi Arena» της Ρίγα απέναντι στην Ουκρανία, με φόντο το απαραίτητο βήμα για τη πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ταξίδεψε με 12 παίκτες στην Λετονική πρωτεύουσα και η ΕΟΚ παρουσίασε σε σχετική ανάρτηση όλους όσους θα έχει στην διάθεσή του ο Βασίλης Σπανούλης.

Η 12άδα της Εθνικής Ομάδας