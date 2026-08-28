Εθνική Ομάδα: Αυτή είναι η 12άδα για το κρίσιμο ματς με την Ουκρανία
Η Εθνική ομάδα δίνει τον... υπέρ πάντων αγώνα στην ουδέτερη έδρα της «Xiaomi Arena» της Ρίγα απέναντι στην Ουκρανία, με φόντο το απαραίτητο βήμα για τη πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ταξίδεψε με 12 παίκτες στην Λετονική πρωτεύουσα και η ΕΟΚ παρουσίασε σε σχετική ανάρτηση όλους όσους θα έχει στην διάθεσή του ο Βασίλης Σπανούλης.
Η 12άδα της Εθνικής Ομάδας
- 2. Τάιλερ Ντόρσεϊ
- 5. Γιαννούλης Λαρεντζάκης
- 7. Βασίλης Τολιόπουλος
- 8. Νικ Καλάθης
- 11. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
- 16. Κώστας Παπανικολάου
- 29. Αντώνης Καραγιαννίδης
- 37. Κώστας Αντετοκούνμπο
- 43. Θανάσης Αντετοκούνμπο
- 44. Ντίνος Μήτογλου
- 74. Όμηρος Νετζήπογλου
- 77. Νάσος Μπαζίνας
Έτοιμη η δωδεκάδα για τον σημερινό αγώνα!— HellenicBF (@HellenicBF) August 28, 2026
Ουκρανία - Ελλάδα στις 19.00 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για την προκριματική φάση του @FIBAWC #PantaDipla #StepItUpHellas #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/hReecNTfEM
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