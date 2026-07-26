Η Εθνική Εφήβων επιβλήθηκε (81-53) της Αυστρίας στη 2η αγωνιστική του Ευρωμπάσκετ U18 και στη συνέχεια θα αναμετρηθεί τη Δευτέρα (27/7, 14:00) με την Γαλλία.

Επίδειξη δύναμης έκανε η Εθνική Εφήβων που πέτυχε την πρώτη της νίκη στο Ευρωμπάσκετ U18 επικρατώντας (81-53) της Αυστρίας στο Τρεντίνο για την 2η αγωνιστική της διοργάνωσης. Επόμενος αντίπαλος τη Δευτέρα (27/7, 14.00) η Γαλλία.

Οι Αυστριακοί ήταν αυτοί που ευστόχησαν πρώτοι στο παιχνίδι, αλλά η ελληνική ομάδα ήταν αυτή που προηγήθηκε στη συνέχεια. Οκτώ πόντοι από τον Θανάση Ασημένιο και δυο ελεύθερες βολές του Δημήτρη Πούλου οδήγησαν στο 12-3 (3’25’’).

Κάποιες λάθος επιλογές έδωσαν δικαίωμα στους Αυστριακούς να πλησιάσουν με τον Πιρς Τόμπσον (12-11, 5’50’’). Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα απομακρύνθηκε για μία ακόμη φορά και σημαντικό ρόλο στο 23-15 (9’08’’) πέρα από τους συνεχόμενους πόντους του Χρυσόστομου Χατζηλάμπρου έπαιξαν και τα τέσσερα επιθετικά ριμπάουντ του Βασίλη Χαρτώνα.

Η Εθνική Εφήβων πήρε βοήθεια από διαφορετικούς παίκτες με τον Αλέξανδρο Σκληρό να σημειώνει τέσσερις συνεχόμενους και τον Βασίλη Χαρτώνα να ακολουθεί με πέντε διαδοχικούς πόντους για το 39-26 (16’34’’) και τις ασίστ να είναι 8-2 για την ελληνική ομάδα. Ο Θανάσης Ασημένιος πήρε τη σκυτάλη και διαδοχικές προσπάθειες για να οδηγήσει στο +15 (43-28, 18’).

Ο Βασίλης Χαρτώνας ήρθε να κάνει και πάλι λίγη από την.. βρώμικη δουλειά, κερδίζοντας δύο φάουλ από τον πιο επικίνδυνο επιθετικά παίκτη της Αυστρίας, τον Πιρς Τόμπσον και οι Χρήστος Βενετίδης-Στέφανος Γκίκας μπήκαν στη λίστα των σκόρερ (46-30, 19’50’’).

Η απόσταση μεγάλωσε με την επιστροφή στο παρκέ και τον Θανάση Χαϊδεμένο να γράφει το 53-35 (24’20’’), ενώ στο πρώτο λεπτό της τρίτης περιόδου ο Αλέξανδρος Σκληρός είχε χρεωθεί με τρίτο φάουλ. Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου έστειλε την διαφορά στο +20 για πρώτη φορά (56-36, 25’30’’). Χρήστος Βενετίδης και Θανάσης Ασημένιος διαμόρφωσαν το 63-38 (28’) και ο Στέφανος Γκίκας έστειλε την διαφορά στο +30 (81-51, 39′), πριν η Εθνική ομάδα φτάσει στη νίκη με το τελικό 81-53.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γκιόργκι (Νορβηγία), Ολιβάρες Ιγκλέσιας (Ισπανία), Πίπαν (Σλοβενία)

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-19, 46-30, 67-44, 81-53

ΕΛΛΑΔΑ (Σκροπολίθας): Ζούπας 3 (1), Βενετίδης 7 (1), Χαϊδεμένος 9 (1), Θωμάκος 2, Χατζηλάμπρου 10 (2), Μπιλιώνης 3, Σκληρός 6, Μπουζούλας 2, Χαρτώνας 12 (2τρ, 10ρ.), Γκίκας 3, Ασημένιος 16 (2), Πούλος 8.

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

25/7

Ισραήλ-Ελλάδα 93-84

Αυστρία-Γαλλία 50-76

26/7

Ελλάδα-Αυστρία 81-53

19.00 Γαλλία-Ισραήλ

27/7

14.00 Γαλλία-Ελλάδα

14.00 Ισραήλ-Αυστρία.