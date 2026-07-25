Η Εθνική εφήβων ηττήθηκε από το Ισραήλ στην παράταση με 93-84 στην πρεμιέρα του Eurobasket U18.

Δεν τα κατάφερε η Εθνική εφήβων στην πρεμιέρα του Eurobasket u18, αφού ηττήθηκε από το Ισραήλ με 93-84 στην παράταση,

Η Ελλάδα ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση και με... όπλο της την ευστοχία από το τρίποντο, είχε το προβάδισμα και κατάφερε να το διατηρήσει μέχρι και το ημίχρονο (43-45,20').

Στο τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα του Σκροπολίθα έπαθε... black out στην επίθεση, σκοράροντας μόνο 14 πόντους. Η εικόνα της Ελλάδας βελτιώθηκε στην τελευταία περίοδο και έδειχνε να ελέγχει το ματς (68-77) 1:38 πριν το φινάλε. Οι Ισραηλινοί δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και... έτρεξαν 7-0 σερί, φέρνοντας το ματς στο καλάθι (75-77).

Με το σκορ να είναι 75-77 το Ισραήλ είχε κατοχή με τον Ντέιβιντ Μούσις που αστόχησε σε τρίποντο προσπέρασης, ωστόσο ο Στόλερ πήρε το ριμπάουντ και ισοφάρισε σε 77-77, παίρνοντας και το φάουλ. Στη συνέχεια έχασε τη βολή και οι δύο ομάδες... οδηγήθηκαν στην παράταση.

Στην έναρξη του έξτρα πενταλέπτου, το Ισραήλ είχε ως πρωταγωνιστή του Αρόνοβ που πέτυχε έξι πόντους σε ενάμιση λεπτό και έδωσε στην χώρα του... αέρα οκτώ πόντων (85-77, 42'). Η Ελλάδα προσπάθησε να πλησιάσει (89-84) 13 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, ωστόσο οι Ισραηλινοί είχαν τον έλεγχο και πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στην πρεμιέρα του Eurobasket.

Ελλάδα (Σκροπολίθας): Ζούπας 10 (3), Βενετίδης 2, Χαϊδεμένος 6, Θωμάκος 16, Χατζηλάμπρου 16 (3), Μπιλιώνης 8 (1), Σκληρός 2, Μπουζούλας 9 (1), Χαρτώνας 4 (1), Γκίκας, Ασημένιος, Πούλος 11 (3)

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 43-45, 60-59, 77-77 κ.δ, 93-84

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

25/7

Ισραήλ-Ελλάδα 93-84

21.30 Αυστρία-Γαλλία

26/7

16.30 Ελλάδα-Αυστρία

19.00 Γαλλία-Ισραήλ

27/7

14.00 Γαλλία-Ελλάδα

14.00 Ισραήλ-Αυστρία