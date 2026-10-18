Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στα Ιωάννινα απέναντι στους Βίκος Φαlcons για την τρίτη αγωνιστική της GBL. Η πεντάδα των ξένων για τους Πειραιώτες.

Βίκος Φαlcons και Ολυμπιακός κοντράρονται στα Ιωάννινα για την τρίτη... πράξη της GBL (18/10, 13:00, Live στο Gazzetta). Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να κάνουν το 3/3 εντός των συνόρων, μετά τα δύο μεγάλα διπλά στη EuroLeague απέναντι σε Βαλένθια και Μπαρτσελόνα (αμφότερα στην παράταση). Η ομάδα της Ηπείρου, που δεν έχει σημειώσει ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα θέλει από την πλευρά της να δείξει ένα καλό πρόσωπο απέναντι στους Πειραιώτες.

Οι ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν με 11 παίκτες στο σημερινό ματς, εκ των οποίων οι πέντε θα είναι ξένοι. Εκτός έμειναν οι Εβάν Φουρνιέ και Γιαν Μοντέρο, ενώ επέστρεψε κανονικά ο Ντόντα Χολ. Εκτός και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, του οποίου η ποινή συνεχίζεται από τους περσινούς τελικούς και το επεισόδιο που είχε με τον Κέντρικ Ναν.

Η πεντάδα των ξένων του Ολυμπιακού: Τάισον Γουόρντ, Εμπάι Εντζάι, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Κόντι-Μίλερ ΜακΙντάιρ