Η Εθνική Παίδων κυριάρχησε (86-79) της Ιταλίας στο πρώτο παιχνίδι του διεθνούς τουρνουά στο Μπασάνο, αποχώρησε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Θανάσης Σπανούλης, λόγω ενοχλήσεων στον αστράγαλο.

Παίζοντας ωραίο μπάσκετ η Εθνική Παίδων επιβλήθηκε (86-79) της Ιταλίας στην πρεμιέρα διεθνούς τουρνουά που φιλοξενείται στο Μπασάνο. Το Σάββατο (25/7, 19.00) η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Σλοβενία.

Εντυπωσιακή ήταν η ελληνική ομάδα στο ξεκίνημα του αγώνα, καθώς στο πεντάλεπτο ο ηλεκτρονικός πίνακας έγραφε 2-13! Η Εθνική Παίδων του Δημήτρη Μισιακού συνέχισε στον ίδιο ρυθμό (5-18 στο 6’30’’, 11-22 στο 8’30’’) με την Ιταλία όμως να δείχνει να βρίσκει σταδιακά τα πατήματά της στο παρκέ, Άμυνα και πιο αποτελεσματικές επιλογές στην επίθεση την βοήθησαν να «ροκανίσει» την διαφορά με το 15-25 (9’20’’) και το 20-29 (12’) να γίνονται 29-31 (14’).

Οι οικοδεσπότες πλησίασαν στον έναν πόντο (33-34, 16’25’’), αλλά Μπάρλος και Σπανός έδωσαν ώθηση (35-41, 17’45’’), ο Σπανούλης ακολούθησε με τέσσερις συνεχόμενους πόντους για το 39-47 του ημιχρόνου.

Με την επιστροφή στο παιχνίδι οι Ιταλοί μείωσαν και πάλι (46-49, 22’15’’), αλλά η ελληνική ομάδα παρά το ότι Θανάσης Σπανούλης αποχώρησε με ενοχλήσεις στον δεξί αστράγαλο από το παρκέ λίγο μετά το 22’, βρήκε και πάλι το ρυθμό της με τον Σπανό να οδηγεί στο +14 (48-62, 25’10’’) και ο τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει 55-65.

Με την έναρξη της τέταρτης περιόδου ο Διαμάντης ευστόχησε σε back-to-back τρίποντα για το 57-71 (31′). Συνεχόμενοι πόντοι από τον Χριστοδούλου οδήγησαν στο 71-81 (36’50”). Οι Ιταλοί προσπάθησαν να πλησιάσουν (77-83, 39’10”), ο Σπανός πήγε στη γραμμή για το 77-84 (39’30”), ο Οκαντό ευστόχησε με τη σειρά του (79-84, 39’45”) και ο Καραβασίλης πήρε τη σκυτάλη για το τελικό 79-86. Η Εθνική Παίδων προετοιμάζεται για το Ευρωμπάσκετ U16 που θα διεξαχθεί στην Οραντέα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-25, 39-47, 55-65, 79-86.

ΕΛΛΑΔΑ (Μισιακός): Καψάλης 2, Διαμάντης 8 (2), Σπανός 19, Σπανούλης 10, Χριστοδούλου 9, Μπίκης, Καραβασίλης 10, Αδαμόπουλος 8, Αχινιώτης, Μπάρλος 11 (1), Σασλόγλου 7 (1), Ζέρβας 2

Το πρόγραμμα του τουρνουά είναι το εξής:

24/7

Τουρκία-Σλοβενία 81-88

Ιταλία-Ελλάδα 79-86

25/7

19.00 Σλοβενία-Ελλάδα

21.30 Ιταλία-Τουρκία

26/7

19.00 Ελλάδα-Τουρκία

21.30 Ιταλία-Σλοβενία.

