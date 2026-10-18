Γκιώνης: «Η παρουσία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μού δίνει μεγαλύτερη ώθηση για το Λος Άντζελες»

O Παναγιώτης Γκιώνης εμφανίστηκε αισιόδοξος στο δρόμο διεκδίκησης της 7ης παρουσίας του σε Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά την παρουσία του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Λιουμπλιάνα.

Το πλασάρισμα στις θέσεις 9-16 του ερωπαϊκού πρωταθλήματος είχε ξεχωριστή σημασία και αξία για τον Παναγιώτη Γκιώνη. Δεν αποτιμάται το ίδιο με άλλες παρουσίες του στην πρώτη 16άδα διότι βρίσκεται σε προχωρημένη αθλητικά ηλικία, ενώ μόλις άρχισε ουσιαστικά την προσπάθεια για το ρεκόρ της 7ης συμμετοχής του σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Λίγες ώρες μετά την επιστροφή του στην Αθήνα λοιπόν, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής μιλώντας στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. τόνισε ότι στη Λιουμπλιάνα παρουσιάστηκε στην αγωνιστική κατάσταση που θέλει και ότι οι εμφανίσεις και τα αποτελέσματα σε αυτό το χρονικό σημείο τού προσθέτουν δύναμη και αισιοδοξία στον δύσβατο δρόμο για την πρόκριση στο Λος Άντζελες.

«Πράγματι κινούμαι από τώρα στον στόχο μου γιατί πιο πολύ θέλω να τον κυνηγήσω μέσω ranking list. Θεωρώ ότι έχω περισσότερες πιθανότητες για πρόκριση από τον διεθνή πίνακα αξιολόγησης παρά από το προολυμπιακό τουρνουά, συνεπώς στα επόμενα δύο χρόνια θα επιδιώξω βαθμούς. Το Προολυμπιακό είναι μία πολύ δύσκολη διοργάνωση, η οποία απαιτεί πολύ καλή φυσική κατάσταση», επισήμανε ο «χάλκινος» πρωταθλητής Ευρώπης του απλού το 2013 και πρόσθεσε: «Πάντως ναι, με βάση τις εμφανίσεις μου στη Λιουμπλιάνα, από τις οποίες θα έχω και κάποιους βαθμούς για την παγκόσμια κατάταξη, παίρνω επιπλέον ώθηση για το Λος Άντζελες. Έχω γερό κίνητρο και αισιοδοξώ για την προσπάθειά μου».

Ο πολύπειρος αμυντικός έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από την πορεία του, αλλά παραδέχεται ότι ήθελε να παρουσιαστεί πιο ανταγωνιστικός χτες (16/10) στο ματς για την είσοδο στα προημιτελικά:

«Η είσοδος στη 16άδα ήταν μία επιτυχία, ένα αποτέλεσμα πολύ σημαντικό για μένα. Η αλήθεια είναι ότι είχα ως πρώτο στόχο την πρόκριση στους 32 ώστε να εξασφαλίσω μία θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027. Να σιγουρέψω ότι θα πάω σε μία διοργάνωση, μέσα από την οποία μπορώ με ένα καλό πλασάρισμα να διεκδικήσω πολλούς βαθμούς, που θα με βοηθήσουν στην προσπάθεια πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε η είσοδος στους 16 με έκανε ιδιαίτερα χαρούμενο.

Βέβαια, δημιουργούνται και κάπως ανάμικτα συναισθήματα, μένει λίγο και μία πίκρα γιατί στον πολύ σημαντικό αγώνα για την πρόκριση στα προημιτελικά, ήμουν κάπως κατώτερος των προσδοκιών. Πρέπει να ομολογήσω βέβαια, ότι ο αντίπαλος ήταν πολύ δυνατός. Ο Σέλμπεργκ βρίσκεται πλέον σε άλλο επίπεδο, ενώ φάνηκε πολύ και η διαφορά της ηλικίας μεταξύ μας. Δεν παραπονιέμαι όμως, νιώθω μεγάλη χαρά με τον ατομικό απολογισμό μου και το γεγονός ότι κατάφερα άλλη μια φορά να είμαι στους 16 καλύτερους της Ευρώπης μού δίνει δύναμη και πίστη για τη συνέχεια».

Ο Γκιώνης θα ξεκουραστεί το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα και τη Δευτέρα (19/10) θα μεταβεί στην Πολωνία για αγωνιστικές υποχρεώσεις με την Μπογκόρια. Το πλάνο του με διεθνή τουρνουά μέσα στο 2026 είναι τώρα να πάω σε δύο διαδοχικά WTT Feeder, στο Ντίσελντορφ και το Γκντανσκ τον Νοέμβριο και από τον νέο χρόνο βλέπουμε».