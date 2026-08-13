Διπλή ελληνική εκπροσώπηση στον τελικό των 100μ πεταλούδα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Υγρού Στίβου, με τις Άννα Ντουντουνάκη και Γεωργία Δαμασιώτη να παίρνουν την πρόκριση.

Όπως στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Υγρού στίβου στο Βελιγράδι, έτσι και σε αυτό του Παρισιού η Ελλάδα θα έχει διπλή εκπροσώπηση στον τελικό των 100μ πεταλούδα. Οι Άννα Ντουντουνάκη και Γεωργία Δαμασιώτη προκρίθηκαν στον τελευταίο αγώνα του αγωνίσματος με εξαιρετική εμφάνιση.

Αμφότερες ήταν στη δεύτερη σειρά των ημιτελικών. Η Άννα Ντουντουνάκη τερμάτισε δεύτερη με χρόνο 56.99, ούσα τρίτη στη συνολική κατάταξη. Από την άλλη, η Δαμασιώτη τερμάτισε πέμπτη με χρόνο 57.87, αλλά επειδή ήταν ταχύτερη η δεύτερη κούρσα προκρίθηκε και εκείνη στον τελικό με την 7η επίδοση.