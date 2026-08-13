Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Στον τελικό Ντουντουνάκη και Δαμασιώτη στα 100μ πεταλούδα
Όπως στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Υγρού στίβου στο Βελιγράδι, έτσι και σε αυτό του Παρισιού η Ελλάδα θα έχει διπλή εκπροσώπηση στον τελικό των 100μ πεταλούδα. Οι Άννα Ντουντουνάκη και Γεωργία Δαμασιώτη προκρίθηκαν στον τελευταίο αγώνα του αγωνίσματος με εξαιρετική εμφάνιση.
Αμφότερες ήταν στη δεύτερη σειρά των ημιτελικών. Η Άννα Ντουντουνάκη τερμάτισε δεύτερη με χρόνο 56.99, ούσα τρίτη στη συνολική κατάταξη. Από την άλλη, η Δαμασιώτη τερμάτισε πέμπτη με χρόνο 57.87, αλλά επειδή ήταν ταχύτερη η δεύτερη κούρσα προκρίθηκε και εκείνη στον τελικό με την 7η επίδοση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.